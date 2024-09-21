В Москве с помощью киноплатформы «Москино» согласовали более 1,1 тыс. съемок

Он добавил, что в Москве снимается все больше фильмов и сериалов, потому что город уделяет много внимания киноиндустрии, для нее создается новая инфраструктура. Кроме того, кинокомиссия «Москино» теперь цифровизована, с ней стало легче работать, и кинопроизводители подают заявки через столичную киноплатформу в Московскую кинокомиссию. Кроме того, в последнее время сервис получил функционал и для любительской аудитории. Так, с помощью него можно было зарегистрироваться на акцию «Ночь кино», кроме того, здесь желающие могут записаться на экскурсии в кинопарк «Москино».