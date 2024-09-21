В Москве с помощью киноплатформы «Москино» согласовали более 1,1 тыс. съемок

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Киноплатформа «Москино» позволила организовать свыше 1,1 тыс. съемок в столице с начала 2024 года, в том числе иностранным кинопроизводителям. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора «Москино» Илья Толстов.
«В общей сложности нам было подано более двух с лишним тысяч заявок на проведение киносъемок. По этим заявкам было осуществлено порядка 1 150 киносъемок на территории города. Безусловно, это значительно больше, чем было сделано в прошлом году», — сказал Толстов.
Он подчеркнул, что киноплатформа переведена на семь иностранных языков, но в разных странах есть своя специфика создания кинопродукции, поэтому в каждом случае нужен индивидуальный подход. «К нам обращаются коллеги из различных зарубежных стран. Я знаю, что не так давно коллеги разговаривали с египтянами. Сейчас будет разговор с бразильцами, которые хотят у нас снимать», — отметил Толстов.
По его словам, уже существуют успешные кейсы сотрудничества с иностранными съемочными группами. Так, весной индийская кинокомпания с помощью киноплатформы провела съемки в Москве, фильм уже вышел в индийский прокат. «Так что мы очень активно работаем в этом направлении и будем в дальнейшем улучшать и платформу, и сервисы, которые за ней стоят, для иностранных кинопроизводителей», — сказал Толстов.
Он добавил, что в Москве снимается все больше фильмов и сериалов, потому что город уделяет много внимания киноиндустрии, для нее создается новая инфраструктура. Кроме того, кинокомиссия «Москино» теперь цифровизована, с ней стало легче работать, и кинопроизводители подают заявки через столичную киноплатформу в Московскую кинокомиссию. Кроме того, в последнее время сервис получил функционал и для любительской аудитории. Так, с помощью него можно было зарегистрироваться на акцию «Ночь кино», кроме того, здесь желающие могут записаться на экскурсии в кинопарк «Москино».
«Киноиндустрия работает для зрителя, а зритель есть основной клиент киноиндустрии, поэтому они неразрывно связаны. И в этом смысле киноплатформа и была запущена, чтобы и те, и другие могли через нас получать нужные услуги и информацию: производители — возможности для съемок, коллабораций, подбора костюмов и реквизита и так далее, кинозрители — информацию, что идет в кинотеатрах, какие мероприятия проводит индустрия. Ну и, безусловно, зрителю очень интересно узнать, что же происходит за кулисами, что такое магия кино», — заключил Толстов.