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Константин Крюков пожалел современных детей

Актер пообещал не делать со своими детьми домашние задания
Константин Крюков
Константин Крюков

Актер Константин Крюков рассказал о воспитании детей и нашел повод пожалеть современное подрастающее поколение. Его цитирует «Пятый канал».

По его словам, сейчас родители делают домашние задания с детьми, а с ним никто их не делал.

«В школе никто понятия не имел, как мои родители выглядят, они ни разу туда не зашли за всю мою жизнь. И я сейчас смотрю — бедные дети! Их мучают мамы, делают с ними уроки…» — размышляет он.

Крюков заявил, что со своими детьми постарается избежать совместного выполнения домашних заданий и намерен учить их самостоятельности в этом вопросе.

Накануне жена Константина Крюкова Алина впервые показала в соцсетях фото актера с их годовалым ребенком.

Для Крюкова этот ребенок стал вторым, у актера есть дочь Юлия от первого брака с Евгенией Варшавской. Пара развелась через год после рождения девочки, экс-супруги не давали интервью по этому поводу и не комментировали разные домыслы и слухи.