В Москве вручили премию имени Сергея Пускепалиса «Поступок»

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премия имени актера и режиссера Сергея Пускепалиса «Поступок» вручена в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко». Ее получили актер, режиссер Александр Михайлов, поэт и сценарист Илья Резник, коллектив Донецкого областного академического театра кукол, руководитель Благотворительного фонда «Добрый ангел» Дарья Ланько, вокалистка Донецкой филармонии Татьяна Сидякина и ректор Театрального института имени Бориса Щукина, актер Евгений Князев, передает корреспондент ТАСС.
«Очень непросто выходить в эту атмосферу, на эту сцену, намоленную сцену Петра Фоменко. Я теряюсь всегда. Близкие мои знают, коллеги мои знают. Не люблю громких слов, ухожу всегда — колобок, от дедушки ухожу, от бабушки», — сказал народный артист России Александр Михайлов со сцены, принимая награду.
Премию «Поступок» также получил советский и российский поэт-песенник, киноактер Илья Резник. Статуэтку в виде взлетающего журавля поэту вручил Леонид Якубович. Получая награду, Резник назвал Пускепалиса своим другом и прочитал стихи к своей песне, посвященной героям Отечества.
Кроме того, в этот вечер статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вручила специальную премию фонда Дарье Ланько — одному из руководителей фонда «Добрый ангел», волонтеры которого оказывают помощь участникам спецоперации и мирным жителям в зоне спецоперации. «Я хочу поблагодарить сейчас Дарью Игоревну за верность ее идеалу, за ее преданность и, наверное, в лице этой хрупкой, молодой девушки поблагодарить всех добрых ангелов», — сказала Цивилева. «Я благодарен за получение премии, но отношусь я к этому снисходительно, потому что никакого поступка в том, что я делаю, я не вижу. Это просто моя жизнь. Я так думаю, я так дышу, так ощущаю себя. Поступки совершают те, кто находятся на передовой. Но наша задача в театре поддерживать их», — сказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина, актер Евгений Князев.
На сцену за наградами также поднялись генеральный директор — художественный руководитель Донецкого областного академического театра кукол Ольга Арутинова и вокалистка Донецкой филармонии Татьяна Сидякина.
В 2023 году премию получили актер Сергей Маховиков, актриса Яна Поплавская, певица Юта (настоящее имя — Анна Осипова), а также педагог Надежда Хитрякова.
О премии
Премия «Поступок» была учреждена в апреле 2023 года после поездки актеров Волковского театра и друзей Пускепалиса в родной город артиста Железноводск. Цель премии — поощрение и активная поддержка представителей культуры и общественных деятелей, которые делают все, чтобы укоренить русское культурное пространство в новых регионах России. Учредителем премии выступил Благотворительный фонд поддержки и развития театра им. Федора Волкова при поддержке Минкультуры России и Волковского театра.
Пускепалис поддержал воссоединение Крыма с Россией, он поддерживал бойцов СВО. Благодаря его непосредственному участию на фронт была передана помощь на сумму более 20 млн рублей. В 2021 году были организованы гастроли Волковского театра в Донбассе, выезд актеров был осуществлен на личные средства Пускепалиса.
О Пускепалисе
Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). Работал актером в саратовском ТЮЗе, в 2003—2007 годах был главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина, с 2007 года — режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2009—2010 годах занимал должность главного режиссера Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле. С 2011 по 2013 год — помощника худрука МХТ им. А. Чехова Олега Табакова. С августа 2019 года стал худруком Ярославского театра драмы им. Ф. Волкова.
Пускепалис ставил спектакли в различных драматических театрах России. В Театре драмы им. Волкова выступил режиссером постановок «С любимыми не расставайтесь», «Три сестры», «Бедный миллионер», «Забыть Герострата», «Предстоящее событие», «Весы».
Он снялся в десятках фильмов, в том числе картинах «Простые вещи», «Прогулка», «Как я провел этим летом», «И не было лучше брата», «Сердце Пармы», сериале «Крик совы».
Пускепалис погиб в ДТП, которое произошло 20 сентября 2022 года на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области.