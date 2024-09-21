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В Москве вручили премию имени Сергея Пускепалиса «Поступок»

Ее получили актер, режиссер Александр Михайлов, сценарист Илья Резник, коллектив Донецкого областного академического театра кукол, руководитель Благотворительного фонда «Добрый ангел» Дарья Ланько, вокалистка Донецкой филармонии Татьяна Сидякина и актер Евгений Князев
Сергей Пускепалис
Сергей ПускепалисИсточник: PersonaStars

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премия имени актера и режиссера Сергея Пускепалиса «Поступок» вручена в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко». Ее получили актер, режиссер Александр Михайлов, поэт и сценарист Илья Резник, коллектив Донецкого областного академического театра кукол, руководитель Благотворительного фонда «Добрый ангел» Дарья Ланько, вокалистка Донецкой филармонии Татьяна Сидякина и ректор Театрального института имени Бориса Щукина, актер Евгений Князев, передает корреспондент ТАСС.

«Очень непросто выходить в эту атмосферу, на эту сцену, намоленную сцену Петра Фоменко. Я теряюсь всегда. Близкие мои знают, коллеги мои знают. Не люблю громких слов, ухожу всегда — колобок, от дедушки ухожу, от бабушки», — сказал народный артист России Александр Михайлов со сцены, принимая награду.

Премию «Поступок» также получил советский и российский поэт-песенник, киноактер Илья Резник. Статуэтку в виде взлетающего журавля поэту вручил Леонид Якубович. Получая награду, Резник назвал Пускепалиса своим другом и прочитал стихи к своей песне, посвященной героям Отечества.

Кроме того, в этот вечер статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вручила специальную премию фонда Дарье Ланько — одному из руководителей фонда «Добрый ангел», волонтеры которого оказывают помощь участникам спецоперации и мирным жителям в зоне спецоперации. «Я хочу поблагодарить сейчас Дарью Игоревну за верность ее идеалу, за ее преданность и, наверное, в лице этой хрупкой, молодой девушки поблагодарить всех добрых ангелов», — сказала Цивилева. «Я благодарен за получение премии, но отношусь я к этому снисходительно, потому что никакого поступка в том, что я делаю, я не вижу. Это просто моя жизнь. Я так думаю, я так дышу, так ощущаю себя. Поступки совершают те, кто находятся на передовой. Но наша задача в театре поддерживать их», — сказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина, актер Евгений Князев.

На сцену за наградами также поднялись генеральный директор — художественный руководитель Донецкого областного академического театра кукол Ольга Арутинова и вокалистка Донецкой филармонии Татьяна Сидякина.

В 2023 году премию получили актер Сергей Маховиков, актриса Яна Поплавская, певица Юта (настоящее имя — Анна Осипова), а также педагог Надежда Хитрякова.

О премии

Премия «Поступок» была учреждена в апреле 2023 года после поездки актеров Волковского театра и друзей Пускепалиса в родной город артиста Железноводск. Цель премии — поощрение и активная поддержка представителей культуры и общественных деятелей, которые делают все, чтобы укоренить русское культурное пространство в новых регионах России. Учредителем премии выступил Благотворительный фонд поддержки и развития театра им. Федора Волкова при поддержке Минкультуры России и Волковского театра.

Пускепалис поддержал воссоединение Крыма с Россией, он поддерживал бойцов СВО. Благодаря его непосредственному участию на фронт была передана помощь на сумму более 20 млн рублей. В 2021 году были организованы гастроли Волковского театра в Донбассе, выезд актеров был осуществлен на личные средства Пускепалиса.

О Пускепалисе

Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). Работал актером в саратовском ТЮЗе, в 2003—2007 годах был главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина, с 2007 года — режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2009—2010 годах занимал должность главного режиссера Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле. С 2011 по 2013 год — помощника худрука МХТ им. А. Чехова Олега Табакова. С августа 2019 года стал худруком Ярославского театра драмы им. Ф. Волкова.

Пускепалис ставил спектакли в различных драматических театрах России. В Театре драмы им. Волкова выступил режиссером постановок «С любимыми не расставайтесь», «Три сестры», «Бедный миллионер», «Забыть Герострата», «Предстоящее событие», «Весы».

Он снялся в десятках фильмов, в том числе картинах «Простые вещи», «Прогулка», «Как я провел этим летом», «И не было лучше брата», «Сердце Пармы», сериале «Крик совы».

Пускепалис погиб в ДТП, которое произошло 20 сентября 2022 года на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области.