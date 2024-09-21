В Москве вручили премию имени Сергея Пускепалиса «Поступок»

Кроме того, в этот вечер статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вручила специальную премию фонда Дарье Ланько — одному из руководителей фонда «Добрый ангел», волонтеры которого оказывают помощь участникам спецоперации и мирным жителям в зоне спецоперации. «Я хочу поблагодарить сейчас Дарью Игоревну за верность ее идеалу, за ее преданность и, наверное, в лице этой хрупкой, молодой девушки поблагодарить всех добрых ангелов», — сказала Цивилева. «Я благодарен за получение премии, но отношусь я к этому снисходительно, потому что никакого поступка в том, что я делаю, я не вижу. Это просто моя жизнь. Я так думаю, я так дышу, так ощущаю себя. Поступки совершают те, кто находятся на передовой. Но наша задача в театре поддерживать их», — сказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина, актер Евгений Князев.