Дочь Юлии Пересильд вышла в свет в мини-платье

В июле Юлия Пересильд раскрыла секрет воспитания дочерей. По ее словам, он очень прост — она объясняет девочкам, к каким последствиям приведет тот или иной шаг, и позволяет сделать собственный выбор. Разрешая наступать на собственные грабли, она тем не менее позволяет девочкам не все.