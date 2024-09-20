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Дочь Юлии Пересильд вышла в свет в мини-платье

Анна Пересильд посетила светское мероприятие

Дочь Юлии Пересильд Анна посетила презентацию нового сезона Кинопоиска.

Анна Пересильд
Анна Пересильд

Анна Пересильд появилась на публике в сером мини-платье с высоким горлом и сумкой из кожи на плече. Волосы ей собрали в высокий пучок и сделали легкий вечерний макияж.

У Юлии Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению. Экс-супруги сохранили хорошие отношения, поэтому периодически встречаются и продолжают работать вместе.

В июле Юлия Пересильд раскрыла секрет воспитания дочерей. По ее словам, он очень прост — она объясняет девочкам, к каким последствиям приведет тот или иной шаг, и позволяет сделать собственный выбор. Разрешая наступать на собственные грабли, она тем не менее позволяет девочкам не все.

«Просто я им доверяю, у них все хорошо с анализом ситуации, они внимательны к людям, пытаются разобраться, хороший человек или не очень. Какие-то моменты они лучше чувствуют чем я», — призналась актриса.