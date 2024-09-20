Зак Снайдер подтвердил работу над приквелом «300 спартанцев»

Зак Снайдер подтвердил, что займется созданием приквела к фильму «300 спартанцев». Слова постановщика оригинальной картины передает портал Comic Book.
По словам режиссера, он действительно будет снимать предысторию, причем в формате сериала. Сейчас он находится в статусе разработки.
«Мы только готовимся погрузиться в работу, приступить к созданию проекта. Это очень весело, люблю этот мир», — рассказал Снайдер.
Сюжет проекта расскажет о становлении царя Леонида и том, как он заслужил репутацию великого воина и лидера всех спартанцев.