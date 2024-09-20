Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зак Снайдер подтвердил работу над приквелом «300 спартанцев»

Предыстория событий фильма будет рассказана в формате сериала
300 спартанцев
300 спартанцев

Зак Снайдер подтвердил, что займется созданием приквела к фильму «300 спартанцев». Слова постановщика оригинальной картины передает портал Comic Book.

По словам режиссера, он действительно будет снимать предысторию, причем в формате сериала. Сейчас он находится в статусе разработки.

«Мы только готовимся погрузиться в работу, приступить к созданию проекта. Это очень весело, люблю этот мир», — рассказал Снайдер.

Сюжет проекта расскажет о становлении царя Леонида и том, как он заслужил репутацию великого воина и лидера всех спартанцев.