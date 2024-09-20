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Звезда «Игры престолов» напугал фанатов своим новым образом

Питер Динклэйдж предстал в неузнаваемом образе на съемках фильма «Король Лир»

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж предстал в новом неузнаваемом образе на съемках фильма по шекспировскому «Королю Лиру» и напугал фанатов. Кадры со съемочной площадки публикует JustJared.

Питер Динклэйдж на съемках
Питер Динклэйдж на съемкахИсточник: Legion-Media.ru

В новой адаптации классического произведения Динклэйдж играет шута, советника стареющего короля. Используя юмор и сарказм, он может указывать правителю на его недостатки. Фанаты актера обратили внимание на пугающий яркий грим и фантасмагоричный образ, в котором Динклэйдж предстал на опубликованных снимках.

Вместе с ним в картине снимаются Аль Пачино и Джессика Честейн.

Ранее стало известно, что новый фильм со звездой «Игры престолов» выйдет в прокат в РФ.