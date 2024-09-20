Звезда «Игры престолов» напугал фанатов своим новым образом

В новой адаптации классического произведения Динклэйдж играет шута, советника стареющего короля. Используя юмор и сарказм, он может указывать правителю на его недостатки. Фанаты актера обратили внимание на пугающий яркий грим и фантасмагоричный образ, в котором Динклэйдж предстал на опубликованных снимках.