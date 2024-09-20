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53-летняя Алена Хмельницкая раскрыла секрет красоты

Актриса заявила, что не пренебрегает косметикой
Алена Хмельницкая
Алена Хмельницкая

Актриса Алена Хмельницкая раскрыла секрет красоты. Об этом она рассказала Леди Mail.

«Я крашусь умеренно, практически незаметно, но всегда, даже если у меня просто занятие в фитнес-клубе. Редко, под настроение, могу выйти из дома в кепке, без макияжа. В сумке всегда лежит необходимый минимум из косметики — мне его хватает, чтобы привести себя в порядок», — начала актриса.

Она также добавила, что использует в ежедневном уходе стандартные средства.

«Что касается домашнего ухода за лицом, то никаких секретов нет: я использую все то, что и другие женщины — сыворотки, кремы, люблю маски и патчи», — заключила она.

Актриса была женой режиссера Тиграна Кеосаяна, в браке у них родились две дочери. Супруги официально развелись в 2014 году. Хмельницкая неоднократно говорила в интервью, что с экс-супругом и его нынешней женой Маргаритой Симоньян у нее сложились дружеские отношения. Их брак подходил к логичному завершению, поэтому расставание стало лучшим решением. У артистки нет обиды на Кеосаяна за то, что он ушел из семьи, когда их младшему ребенку было два года.

В марте стало известно, что артистка рассталась с возлюбленным, который моложе нее на 13 лет. Хмельницкая семь лет состояла в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным, но замуж за него так и не вышла.

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