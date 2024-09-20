53-летняя Алена Хмельницкая раскрыла секрет красоты

Актриса Алена Хмельницкая раскрыла секрет красоты. Об этом она рассказала Леди Mail.
«Я крашусь умеренно, практически незаметно, но всегда, даже если у меня просто занятие в фитнес-клубе. Редко, под настроение, могу выйти из дома в кепке, без макияжа. В сумке всегда лежит необходимый минимум из косметики — мне его хватает, чтобы привести себя в порядок», — начала актриса.
Она также добавила, что использует в ежедневном уходе стандартные средства.
«Что касается домашнего ухода за лицом, то никаких секретов нет: я использую все то, что и другие женщины — сыворотки, кремы, люблю маски и патчи», — заключила она.
Актриса была женой режиссера Тиграна Кеосаяна, в браке у них родились две дочери. Супруги официально развелись в 2014 году. Хмельницкая неоднократно говорила в интервью, что с экс-супругом и его нынешней женой Маргаритой Симоньян у нее сложились дружеские отношения. Их брак подходил к логичному завершению, поэтому расставание стало лучшим решением. У артистки нет обиды на Кеосаяна за то, что он ушел из семьи, когда их младшему ребенку было два года.
В марте стало известно, что артистка рассталась с возлюбленным, который моложе нее на 13 лет. Хмельницкая семь лет состояла в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным, но замуж за него так и не вышла.
Ранее в сети восхитились внешностью 53-летней Алены Хмельницкой на новых фото