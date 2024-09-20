Скарлетт Йоханссон в элегантном платье вышла в свет

Йоханссон в анимационном фильме озвучила героиню Элиту Номер Один, преданного Автобота и могущественного воина. Ее партнером по проекту стал Крис Хемсворт, который также появился на премьере. Его голосом говорит Орион Пакс, верховный главнокомандующий Автоботов.