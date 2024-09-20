Скарлетт Йоханссон в элегантном платье вышла в свет

Скарлетт Йоханссон появилась на премьере анимационной картины «Трансформеры: Начало». Премьера мультфильма состоялась в кинотеатре Cineworld в Лондоне.
Для светского выхода 39-летняя актриса выбрала элегантный наряд. Она надела красное облегающее платье в пол с открытыми плечами. Звезда франшизы «Мстители» сделала вечерний макияж с акцентом на глазах и губах, а также распустила волосы.
Йоханссон в анимационном фильме озвучила героиню Элиту Номер Один, преданного Автобота и могущественного воина. Ее партнером по проекту стал Крис Хемсворт, который также появился на премьере. Его голосом говорит Орион Пакс, верховный главнокомандующий Автоботов.
«Трансформеры: Начало» — это анимационный фильм-приквел к истории о Трансформерах. Действие в мультфильме разворачивается на планете Кибертрон — родине Автоботов и Десептиконов.
В центре сюжета — отношения Оптимуса Прайма и Мегатрона, будущих заклятых врагов, которые в те времена были практически братьями, вместе изменившими судьбу Кибертрона.