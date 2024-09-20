Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Скарлетт Йоханссон в элегантном платье вышла в свет

Актриса посетила премьеру мультфильма «Трансформеры: Начало»

Скарлетт Йоханссон появилась на премьере анимационной картины «Трансформеры: Начало». Премьера мультфильма состоялась в кинотеатре Cineworld в Лондоне.

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media.ru

Для светского выхода 39-летняя актриса выбрала элегантный наряд. Она надела красное облегающее платье в пол с открытыми плечами. Звезда франшизы «Мстители» сделала вечерний макияж с акцентом на глазах и губах, а также распустила волосы.

Йоханссон в анимационном фильме озвучила героиню Элиту Номер Один, преданного Автобота и могущественного воина. Ее партнером по проекту стал Крис Хемсворт, который также появился на премьере. Его голосом говорит Орион Пакс, верховный главнокомандующий Автоботов.

«Трансформеры: Начало» — это анимационный фильм-приквел к истории о Трансформерах. Действие в мультфильме разворачивается на планете Кибертрон — родине Автоботов и Десептиконов.

В центре сюжета — отношения Оптимуса Прайма и Мегатрона, будущих заклятых врагов, которые в те времена были практически братьями, вместе изменившими судьбу Кибертрона.