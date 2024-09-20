Родственники звезды «Комбинации» осудили ее за то, что она наняла няню для сына

«Родственникам, которые получили советское воспитание, очень сложно объяснить, почему у тебя есть няня. Она в нашей семье появилась с трех месяцев сына. Я выступала своим же адвокатом, доказывая всем вокруг, что не являюсь плохой матерью только из-за того, что наняла няню. Раньше не было таких возможностей, но сейчас они есть. Почему этим не воспользоваться? Зачем страдать? Твоему ребенку будет плохо, если ты страдаешь, стараясь быть идеальным родителем. Я, как работающая мама, себя успокаиваю, что со мной все нормально. И поддерживаю других женщин, которые наняли няню, чтобы заниматься своей карьерой», — поделилась знаменитость.