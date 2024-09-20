Родственники звезды «Комбинации» осудили ее за то, что она наняла няню для сына

Родственники звезды сериала «Комбинация» Анастасии Уколовой осудили ее за то, что она наняла няню для ребенка. Актриса сама рассказала об этом в интервью для онлайн-шоу «вМесте».
«Родственникам, которые получили советское воспитание, очень сложно объяснить, почему у тебя есть няня. Она в нашей семье появилась с трех месяцев сына. Я выступала своим же адвокатом, доказывая всем вокруг, что не являюсь плохой матерью только из-за того, что наняла няню. Раньше не было таких возможностей, но сейчас они есть. Почему этим не воспользоваться? Зачем страдать? Твоему ребенку будет плохо, если ты страдаешь, стараясь быть идеальным родителем. Я, как работающая мама, себя успокаиваю, что со мной все нормально. И поддерживаю других женщин, которые наняли няню, чтобы заниматься своей карьерой», — поделилась знаменитость.
Артистка 19 сентября 2022 года родила первенца, которого назвала Егором. Уколова признавалась, что оказалась совершенно не готова к материнству. По словам знаменитости, она не знала, как наладить грудное вскармливание, уложить и успокоить ребенка, поэтому наняла разных консультантов. Актриса отметила, что была очень тревожной и много плакала из-за страха причинить вред сыну. Муж знаменитости поддержал ее идею взять на работу няню, и с этого момента многое изменилось.
Уколова отметила, что сначала боялась оставлять мальчика с женщиной и многое контролировала, но потом научилась доверять помощнице.
Звезда была женой оператора Антона Зенковича, но в 2019 году развелась с ним, а в июне 2022 года вновь вышла замуж. Личность своего избранника она не раскрывает, однако известно, что Анастасия знакома с Юрием со школы — супруг является ее первой любовью. По словам Уколовой, их паре не нужно «общественное признание», поэтому она не делится семейными фото в соцсетях.
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