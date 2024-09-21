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Сериал на выходные: турецкая мелодрама про любовный треугольник

Рассказываем про невероятно красивый сериал «Спрячь меня», где героям приходится тщательно скрывать кипящие внутри страсти

Дети богатых родителей Мете и Наз с самого детства знали, что предназначены друг для друга. Их семьи давным-давно договорились о свадьбе, а дети были не против.

Но однажды судьба Мете, привыкшего получать все, что он захочет, меняется. Парень встречает девушку, когда-то прислуживавшую в доме его невесты. Красавицу зовут Инджила, и ее жизнь далеко не благополучна. Оставшись без родителей, она работала в чужом доме и терпела издевки капризной Наз.

Первая же встреча Мете и Инджилы — сродни электрическому разряду. Богатый наследник и скромная сирота влюбляются друг в друга без памяти. Но что же делать с семейным договором, который ни в коем случае нельзя нарушать?

Нежная и страстная любовь, съедающая изнутри ревность, конфликт чувств и долга — все это сплелось в сериале «Спрячь меня» в тугой клубок, который распутается лишь к финалу.

Спрячь меня
6.0
Спрячь меня
2023/Турция
16+
драма
мелодрама
семейный