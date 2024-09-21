Сериал на выходные: турецкая мелодрама про любовный треугольник

Но однажды судьба Мете, привыкшего получать все, что он захочет, меняется. Парень встречает девушку, когда-то прислуживавшую в доме его невесты. Красавицу зовут Инджила, и ее жизнь далеко не благополучна. Оставшись без родителей, она работала в чужом доме и терпела издевки капризной Наз.