Деми Мур рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения внучки

Деми Мур стала гостьей нового выпуска шоу Дженнифер Хадсон и рассказала о своей полуторогодовалой внучке Луэтте. Голливудская актриса призналась, что с появлением девочки она стала счастливее.
«Я смотрю на нее и понимаю, что благодаря тому, как живу я, как живет моя дочь и ее сестры, у нас есть шанс сломать определенные шаблоны поколений. Я уже вижу это в ней. <…> Говорят о поиске своего счастья… Она — комочек счастья», — отметила звезда фильма «Привидение».
Актриса призналась, что считает свою внучку волшебной и очень милой. Она также дала материнский совет ведущей. Мур отметила, что главное — любить своих детей и позволять им быть теми, кем им хочется.
Напомним, Луэтта родилась в союзе Румер Уиллис, старшей дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса, и Дерека Ричарда Томаса.
В браке с Уиллисом у Мур также родились дочери Скаут и Таллула. В 2000 году актеры расстались после 13 лет совместной жизни, но смогли остаться друзьями.
Напомним, осенью 2023 года стало известно о прогрессирующей лобно-височной деменции Уиллиса. После этого экс-супруга артиста Деми Мур, жена Эмма Хеминг и дочери Уиллиса организовали круглосуточный уход за ним. Ранее Деми Мур поклялась оставаться рядом с тяжелобольным Брюсом Уиллисом.