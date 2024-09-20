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Деми Мур рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения внучки

Голливудская актриса заявила, что стала счастливее
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Деми Мур стала гостьей нового выпуска шоу Дженнифер Хадсон и рассказала о своей полуторогодовалой внучке Луэтте. Голливудская актриса призналась, что с появлением девочки она стала счастливее.

«Я смотрю на нее и понимаю, что благодаря тому, как живу я, как живет моя дочь и ее сестры, у нас есть шанс сломать определенные шаблоны поколений. Я уже вижу это в ней. <…> Говорят о поиске своего счастья… Она — комочек счастья», — отметила звезда фильма «Привидение».

Актриса призналась, что считает свою внучку волшебной и очень милой. Она также дала материнский совет ведущей. Мур отметила, что главное — любить своих детей и позволять им быть теми, кем им хочется.

Напомним, Луэтта родилась в союзе Румер Уиллис, старшей дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса, и Дерека Ричарда Томаса.

В браке с Уиллисом у Мур также родились дочери Скаут и Таллула. В 2000 году актеры расстались после 13 лет совместной жизни, но смогли остаться друзьями.

Напомним, осенью 2023 года стало известно о прогрессирующей лобно-височной деменции Уиллиса. После этого экс-супруга артиста Деми Мур, жена Эмма Хеминг и дочери Уиллиса организовали круглосуточный уход за ним. Ранее Деми Мур поклялась оставаться рядом с тяжелобольным Брюсом Уиллисом. 