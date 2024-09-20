Деми Мур рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения внучки

«Я смотрю на нее и понимаю, что благодаря тому, как живу я, как живет моя дочь и ее сестры, у нас есть шанс сломать определенные шаблоны поколений. Я уже вижу это в ней. <…> Говорят о поиске своего счастья… Она — комочек счастья», — отметила звезда фильма «Привидение».