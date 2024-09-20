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В сети восхитились внешностью 72-летней звезды «Титаника» на новых фото

Фрэнсис Фишер посетила премьеру фильма «Субстанция»

В сети восхитились внешностью 72-летней американской актрисы британского происхождения Фрэнсис Фишер на новых фото. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Фрэнсис Фишер
Фрэнсис ФишерИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость, исполнившая роль матери главной героини в фильме-катастрофе «Титаник», посетила премьеру фильма «Субстанция» в Лос-Анджелесе. На кадрах папарацци она предстала в платье свободного кроя с абстрактным узором и черной кожаной куртке с нашивками. При этом она распустила седые волосы, заплетя одну прядь у лица в косу, и накрасила губы розовой помадой.

Читатели издания обсудили фото в комментариях. «Выглядит прекрасно!», «Вполне узнаваема и все еще довольно красива. Очень хорошо стареет», «Фрэнсис всегда была очень привлекательной талантливой женщиной и прекрасно состарилась», «Ее волосы выглядят густыми и красивыми», «Прекрасный пример элегантного старения», — заявили юзеры.

Ранее стало известно, что звезда «Титаника» ушла из кино.