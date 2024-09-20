В сети восхитились внешностью 72-летней звезды «Титаника» на новых фото

Знаменитость, исполнившая роль матери главной героини в фильме-катастрофе «Титаник», посетила премьеру фильма «Субстанция» в Лос-Анджелесе. На кадрах папарацци она предстала в платье свободного кроя с абстрактным узором и черной кожаной куртке с нашивками. При этом она распустила седые волосы, заплетя одну прядь у лица в косу, и накрасила губы розовой помадой.