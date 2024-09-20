Звезда «Друзей» раскрыл тайну дорогого подарка Элизабет Тейлор его семье

57-летний Дэвид Швиммер во время подкаста Origins with Cush Jumbo рассказал о дорогом подарке, который получила его мать Арлин Коулмэн-Швиммер от Элизабет Тейлор, пишет People. Звезда сериала «Друзья» уточнил, что его мать была влиятельным адвокатом по разводам, в числе ее клиентов — главы киностудий и их жены.
По его словам, в детстве Арлин Коулмэн-Швиммер мечтала быть такой, как Элизабет Тейлор. «Она хотела стать актрисой, но ей запретил отец, потому что переживал из-за всякого рода распущенности в индустрии. Так что моя мать стала адвокатом и в итоге представляла интересы своего кумира — Элизабет Тейлор. Она проделала потрясающую работу, поэтому Элизабет Тейлор подарила ей свое ожерелье как бонус», — объяснил Швиммер.
Элизабет Тейлор была восемь раз замужем, ее избранниками стали семь мужчин — она дважды выходила за актера Ричарда Бертона (в 1964 и 1975 годах). Все ее браки закончились разводом, кроме отношений с Майклом Тоддом, который погиб в авиакатастрофе. Швиммер не уточнил, в каком именно случае его мать выступала в качестве адвоката актрисы.
На счету Элизабет Тейлор — несколько премий «Оскар», заветные статуэтки она получила за роли в фильмах «Кто боится Вирджинии Вульф?» и «Баттерфилд 8», также ей вручили «Гуманитарную премию имени Джина Хершолта». Кроме названных лент, в ее фильмографии значатся такие культовые проекты, как «Кошка на раскаленной крыше», «Клеопатра», «Укрощение строптивой» и другие.
Элизабет Тейлор умерла в 2011 году в возрасте 79 лет в Лос-Анджелесе, причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный застойной сердечной недостаточностью, от которой легенда Голливуда страдала в течение нескольких лет. В конце 80-х у актрисы появились серьезные проблемы со здоровьем, в 1997-м году ей удалили опухоль головного мозга, впоследствии ее госпитализировали с болезнью легких, аритмией и раком кожи.