Звезда «Друзей» раскрыл тайну дорогого подарка Элизабет Тейлор его семье

По его словам, в детстве Арлин Коулмэн-Швиммер мечтала быть такой, как Элизабет Тейлор. «Она хотела стать актрисой, но ей запретил отец, потому что переживал из-за всякого рода распущенности в индустрии. Так что моя мать стала адвокатом и в итоге представляла интересы своего кумира — Элизабет Тейлор. Она проделала потрясающую работу, поэтому Элизабет Тейлор подарила ей свое ожерелье как бонус», — объяснил Швиммер.