По вине кузена Люцериса «Люка» Велариона в 10-летнем возрасте Эймонд потерял глаз. Этот случай навсегда изменил его, пробудив жажду мести. Спустя еще почти 10 лет Эймонд наказал обидчика, уничтожив и его, и его дракона Арракса. Стычка родичей развязала войну между партией королевы, «зелеными», и партией принцессы Рейниры — «черными», а Эймонда стали называть братоубийцей. Несмотря на дурную славу, герой эпоса был предан представителям своего рода до самых последних дней: после того как Эйгона II ранили и он стал недееспособным, принц утвердился на Железном троне в качестве регента, продолжая борьбу за лидерство «зеленых». Впрочем, никто не отрицает, что у брата короля были большие амбиции.