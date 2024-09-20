Эймонд Таргариен — один из ключевых персонажей сериала «Дом Дракона», приквела «Игры престолов». Этот одноглазый принц, сын короля Визериса I и Алисенты Хайтауэр, становится важным игроком в борьбе за Железный трон. У героя сложный характер: он честолюбив и вспыльчив, но при этом смел и отважен.
Кто такой Эймонд Таргариен
Эймонд Таргариен, также известный как Эймонд Одноглазый и Эймонд Братоубийца, — третий ребенок Визериса I от его второй жены, королевы Алисенты Хайтауэр. Он младший брат Эйгона, ставшего впоследствии королем, и брат Рейниры, родившейся от первого брака его отца — с Эйммой Аррен. С самого детства Эймонд слыл своенравным и вспыльчивым принцем. Немалую роль в этом сыграла драма, произошедшая с ним в детстве.
По вине кузена Люцериса «Люка» Велариона в 10-летнем возрасте Эймонд потерял глаз. Этот случай навсегда изменил его, пробудив жажду мести. Спустя еще почти 10 лет Эймонд наказал обидчика, уничтожив и его, и его дракона Арракса. Стычка родичей развязала войну между партией королевы, «зелеными», и партией принцессы Рейниры — «черными», а Эймонда стали называть братоубийцей. Несмотря на дурную славу, герой эпоса был предан представителям своего рода до самых последних дней: после того как Эйгона II ранили и он стал недееспособным, принц утвердился на Железном троне в качестве регента, продолжая борьбу за лидерство «зеленых». Впрочем, никто не отрицает, что у брата короля были большие амбиции.
Верным спутником Эймонда Таргариена был дракон, а точнее, драконица, Вхагар. В Вестеросе ее считали самым древним и могучим зверем, а среди ее наездников была сама Висенья Таргариен, сестра и супруга Эйгона Завоевателя.
Биография Эймонда Таргариена
Эймонд Таргариен — один из ключевых персонажей сериала «Дом Дракона». Его жизнь полна драматических событий, начиная с детства, когда он потерял глаз, и заканчивая его ролью в развязывании гражданской войны, более известной как Танец Драконов.
- Полное имя: Эймонд Таргариен, встречается написание Эйемонд
- Дата рождения: 110 год от от Завоевания Эйгона
- Место рождения: Королевская Гавань, столица Вестероса
- Семья: Эймонд был вторым сыном короля Визериса I и королевы Алисенты Хайтауэр. Его старший брат — Эйгон II, единокровная сестра — Рейнира Таргариен. Другие братья и сестры: Хелейна и Дейрон Таргариены (дети Визериса I и Алисенты)
- Титулы: принц Вестероса; после ранения короля Эйгона II и его болезни получил титул принца-регента
- Прозвище: Одноглазый, Братоубийца
- Дракон: Вхагар, самая древняя и могущественная драконица Вестероса
- Особые приметы: в детстве потерял правый глаз, вставив в пустую глазницу крупный сапфир
- Амбиции: Эймонд всегда мечтал о престоле, считая брата Эйгона недостойным Вестероса правителем
- Роль в конфликте: спровоцировал войну между «черными» и «зелеными», нечаянно убив Люцериса
- Боевые навыки: Эймонд был выдающимся фехтовальщиком и наездником
Внешность и характер Эймонда Таргариена
Эймонд был высок и строен, с классическим для Таргариенов цветом волос с платиновым оттенком и фиалковыми глазами. Его отличительная черта — отсутствие одного глаза. При этом поклонники книг Джорджа Р. Р. Мартина отмечают, что у принца не было правого глаза, а не левого, как показано в сериале «Дом Дракона». Напомним, что увечье герой вселенной «Игра престолов» получил в 10-летнем возрасте в результате драки с двоюродным братом Люцерисом Веларионом. Инцидент произошел, когда Эймонд оседлал Вхагар, ранее принадлежавшую леди Лейне Веларион.
Эймонд был своенравным и вспыльчивым ребенком, а стычка с Люком и нанесенная им рана сделали его еще и злопамятным. Принц носил черную повязку или вставлял в глазницу сапфир, что придавало его образу еще более устрашающий вид. Он безжалостно расправлялся с противниками и надеялся в один прекрасный момент взойти на Железный трон, полагая, что Эйгон слишком слабохарактерный для власти. Вместе с этим Эймонд считал своим долгом защищать интересы короля, который был его старшим братом.
Семья Эймонда Таргариена
Эймонд Таргариен происходит из королевского рода, который ведет начало от Эйгона Завоевателя. Его отец — пятый король из Семи Королевств Визерис I, а мать — дочь десницы короля сира Отто Хайтауэра Алисента. Про жену и детей Эймонда Таргариена в сериале «Дом Дракона» не упоминается, но известно, что у принца была любовница Алис Риверс, предположительно незаконнорожденная дочь лорда Лионеля Стронга.
Родители
Отец — Визерис I Таргариен, сын принца Бейлона и его супруги Алиссы, старший брат принцев Деймона и Эйгона. Первая жена Эмма Аррен не осчастливила Визериса сыновьями, поэтому наследницей король провозгласил свою дочь Рейниру. Во втором браке родились три мальчика, старший из которых, Эйгон, унаследовал престол после смерти отца по решению совета. Мать — королева Алисента Хайтауэр, вторая жена Визериса I, поддерживающая «зеленых», фракцию в войне против Рейниры, дочери Визериса Таргариена от первого брака.
Братья и сестры
У Эймонда Таргариена есть братья и сестры. Старший Эйгон после смерти отца стал королем. С ним у Эймонда были, хоть и своеобразные, но довольно близкие отношения: например, на 13-летие младшего брата Эйгон повел его в дом терпимости, куда сам захаживал нередко. Эймонд, в свою очередь, яростно отстаивал интересы семьи, а когда Эйгона ранили в схватке драконов, взвалил на себя бремя власти.
Младший брат Эймонда и Эйгона Дейрон долгое время оставался в тени, однако с началом междоусобиц принца за его заслуги стали называть Отважным. Он проявил себя доблестным воином. Его кандидатура после смерти Эймонда даже выдвигалась на роль правителя.
Родная сестра Эймонда Таргариена Хелейна по традиции вышла замуж за своего брата Эйгона и стала впоследствии королевой. В Танце Драконов она потеряла одного из сыновей, сошла с ума и покончила жизнь самоубийством.
Рейнира Таргариен — старшая сестра Эймонда, но только по отцу. Именно ее Визерис назвал своей наследницей, но после смерти короля его воля была нарушена: новым правителем стал Эйгон.
Другие важные родственники
После коронации Эйгона в Вестеросе началась борьба за трон, а дети Алисенты и дети Рейниры, кузены Эймонда Таргариена, оказались по разные стороны баррикад. Противники Рейниры считали, что ее наследники незаконнорожденные, указывая на их не типичную для валирийцев внешность: курносый нос, темные волосы и карие глаза.
В детстве сыновья Рейниры и ее первого супруга Лейнора Велариона — Джейкерис, Люцерис и Джоффри — повздорили с Эймондом, когда на похоронах Лейны Веларион он оседлал ее дракона Вхагар и поднялся на нем в небо. Из-за драки сын Визериса I лишился глаза, затаив злобу на своих обидчиков.
Ссоры между представителями династий происходили неоднократно, но та, что привела к катастрофе, случилась в самом начале гражданской войны. Принцы схлестнулись в замке лорда Борроса Баратеона, и их конфликт продолжился в небе. Вхагар, которая была гораздо крупнее, буквально проглотила всадника вместе с его зверем. Кузены Эймонда и муж Рейниры Деймон поклялись ему отомстить.
Детство Эймонда Таргариена
Эймонд Таргариен родился в королевской семье и с детства понимал значительность своего положения. Он был вторым сыном Визериса I и его супруги Алисенты Хайтауэр. Несмотря на то что наследник уже был назван, Эймонд мечтал о троне и не стеснялся демонстрировать амбиции.
Одним из главных событий детства Эймонда стал инцидент с кузенами, детьми старшей сестры Рейниры. На похоронах родственницы семьи Лейны Веларион юный принц осмелился оседлать ее драконицу, могущественную Вхагар. У мальчика не было своего дракона, поэтому он чувствовал себя неполноценным и с трудом сносил насмешки сверстников.
Неожиданный поступок Эймонда вызвал ярость у его двоюродных братьев, что привело к драке. Масла в огонь добавило то, что принц назвал братьев Стронгами, намекая, что их настоящий отец — сир Харвин Стронг, поединщик Рейниры. Исход борьбы решил взмах ножа, который рассек глаз Эймонда. Раненый Таргариен затаил обиду на родичей, желая отомстить. Чтобы скрыть уродство, принц стал носить повязку на лице, а в пустую глазницу вставил сапфир, что делало его образ еще более зловещим.
Взрослея, Эймонд становился настоящим воином. Он изучал боевые искусства, читал книги по истории и философии. Так что события, произошедшие в детстве, отразились на его дальнейших действиях и роли в Танце Драконов.
Подробная история Эймонда Таргариена в сериале «Дом Дракона»
Рассмотрим судьбу одного из самых ярких и противоречивых персонажей сериала «Дом Дракона» — Эймонда Таргариена. Его появление в спин-оффе «Игры престолов» происходит в 6-й серии, когда королева Алисента просит сына готовиться к борьбе за трон, ведь у принцессы Рейниры подрастают дети. В каждой последующей серии мы видим развитие характера персонажа, из чего становится понятно, что Эймонд — важная для всего повествования фигура.
1-й сезон
В первом сезоне «Дома Дракона» Эймонда представляют как маленького принца, которому суждено нести бремя принадлежности к королевскому роду. Персонаж сразу же привлекает внимание своим крутым нравом. Окружение провоцирует мальчика на решительные поступки: Эймонд буквально впитывает дух соперничества, которым пропитан замок. Кульминация наступает в 7-й серии, когда принца ранит его двоюродный брат Люцерис. Стычка происходит после того, как Эймонд укрощает дракона своей погибшей родственницы — Лейны.
Люцерис навсегда становится заклятым врагом Эймонда: сын короля вырастает жестоким и честолюбивым, с желанием доказать свое превосходство. В конце первого сезона между давними соперниками происходит стычка, в которой Люцерис погибает, что окончательно приводит к войне.
2-й сезон
Во втором сезоне зрители увидят, как Эймонд активно участвует в Танце Драконов — войне между «зелеными» и «черными». Эймонд все больше демонстрирует жестокость, становясь безжалостным противником. Его характер и внутренние конфликты раскрываются через поступки. В 3-й серии, например, показано, что принцу тяжело сносить насмешки старшего брата-короля, ведь он считает себя умнее и прозорливее. 4-я серия демонстрирует это через отказ Эймонда следовать стратегии Эйгона: он разрабатывает свою.
В финале 4-й серии происходит эпизод, расставляющий все точки. Внимание, спойлер! Эймонд дважды покушается на брата. В 8-й серии персонаж снова доказывает, что у него нет сердца, когда приказывает сестре Хелейне оседлать дракона и отправиться на войну.
3-й и 4-й сезоны
Если сериал последует книжному сюжету, то в следующих сезонах Эймонд возьмет на себя командование армией «зеленых» в Северных землях. В этот период его связь с Вхагар станет еще более сильной, и зрители смогут увидеть эпичные битвы драконов. Внимание, спойлер! Так или иначе, Эймонд будет обречен на смерть: в книге он встречает ее в сражении против дяди Деймона Таргариена. Их дуэль на драконах — один из самых драматичных моментов Танца Драконов. Важно отметить, что гибель Эймонда в романе имеет символический подтекст: он погибает вместе с Вхагар, показывая, что падение дома Таргариенов уже происходит.
Место Эймонда Таргариена в генеалогическом древе
Эймонд Таргариен занимает важное место в династии Таргариенов. Чтобы лучше понять историю его рода, предлагаем рассмотреть инфографику.
Смерть Эймонда Таргариена в книгах: как и когда он погибает
Последние дни принца Эймонда описаны в романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и Кровь». Последуют спойлеры, поэтому если не хотите испортить себе впечатление, то лучше дождаться просмотра.
В оригинальном сюжете смерть Эймонда представляет собой один из самых эпичных моментов Танца Драконов. Принц погибает в воздушной дуэли с Деймоном Таргариеном. Оба будут сражаться на драконах: Эймонд на Вхагар, Деймон на Караксесе. В схватке дядя вонзает в глаз Эймонда меч, и оба дракона падают в озеро. Тело Деймона так и не находят, а Вхагар и его наездник остаются на дне водоема. Герой прожил короткую жизнь и скончался в возрасте 19 лет.
Фигурирует ли как-то Эймонд Таргариен в сериале «Игра престолов»
Эймонд Таргариен не появляется в «Игре престолов», но его фигура в истории Вестероса оставила значительный след. Эймонд — дальний предок Дейенерис Таргариен и Джона Сноу, настоящее имя которого Эйгон Таргариен. Кроме того, война, в которой участвовал Эймонд, оказала влияние на всю судьбу дома. Танец Драконов ослабил династию, что привело к ее падению.
Эймонд известен своей жестокостью, эгоизмом и честолюбием — чертами, которые можно увидеть и в Дейенерис. Те же черты, а также волю и прозорливость, мы наблюдаем у Джона Сноу. Впрочем, он не лишен внутренних метаний, что придает ему в некоторой степени сходство с Эймондом Таргариеном. Принц, и особенно это показано во втором сезоне «Дома драконов», был ранимым человеком, что вынуждало его носить броню.
Как зовут дракона Эймонда
Дракона Эймонда Таргариена зовут Вхагар, и она одна из старейших и могущественных дракониц Вестероса. До того как попасть к Эймонду, Вхагар принадлежала нескольким другим выдающимся всадникам. Ее первым известным наездником была королева Висенья Таргариен, жена Эйгона I Завоевателя. После нее дракон перешел к Лейне Веларион, жене Деймона Таргариена. Когда та погибла, Вхагар осталась без всадника, что побудило Эймонда сделать ее своей.
Судьба Вхагар трагична. Внимание, спойлер! Она погибает вместе с Эймондом в финальной схватке с его дядей Деймоном Таргариеном. Их дуэль на драконах заканчивается падением Вхагар в озеро, где она и всадник находят свою смерть.
Почему зрители любят Эймонда Таргариена
Эймонд Таргариен — один из самых запоминающихся персонажей «Дома Дракона», Несмотря на отрицательные черты, у Эймонда множество поклонников. Вот несколько причин.
- Сложный характер: в начале сезона Эймонд — ребенок, над которым насмехаются старшие братья, но со временем принц превращается в жаждущего крови воина.
- Харизма и сила: уверенность и особое обаяние антигероя делает Эймонда колоритным персонажем.
- Дракон: Вхагар придает образу Эймонда дополнительный объем.
- Конфликт и напряжение: за взаимоотношениями принца с родственниками и его судьбой интересно следить.
Отрицательные черты персонажа Эймонда Таргариена
Эймонда Таргариена из сериала «Дом Дракона» трудно назвать положительным героем. Несмотря на свою храбрость и преданность семье, он проявляет ряд отталкивающих черт.
- Жестокость и грубость: Эймонд предпочитает решать вопросы силой, и остановить его не в силах даже кровные узы.
- Мстительность: он не умеет прощать и желает отомстить тем, кто его оскорбил или унизил, что приводит к конфликтам.
- Гордыня: Эймонд считает себя выше других, что проявляется в его высокомерном отношении к соперникам и даже к членам своей семьи.
- Зависть: принцу нелегко смириться с успехами других.
- Непокорность: он склонен к подрыву авторитета и не любит следовать правилам.
- Эгоизм: свои интересы Эймонд ставит выше других.
- Недостаток эмпатии: он не всегда понимает чувствах других, что мешает ему находить с ними общий язык.
Какой актер сыграл Эймонда Таргариена
Роль Эймонда Таргариена в сериале «Дом Дракона» исполнил британский актер Юэн Митчелл. Свою актерскую карьеру Юэн начал в подростковом возрасте, снявшись в таких проектах, как «Последнее королевство» и «Высшее общество». Фанаты прочат восходящей звезде большое будущее, отмечая его талант и игру.
- Настоящее имя: Юэн Митчелл
- Возраст: 27 лет (родился в марте 1997 года)
- Рост: 1,82 м
- Место рождения: Дерби, Англия
- Семейное положение: не женат
- Дебют в кино: короткометражные фильмы «Стереотип» и «Огонь»
- Другие фильмы актера: «Просто Чарли», «Мир в огне», «Солтберн»
- Награды: информации про это нет
Интересные факты об Эймонде Таргариене
Эймонд Таргариен, один из главных персонажей сериала «Дом Дракона». Вот несколько интересных фактов об этом персонаже (внимание, спойлеры!):
- Эймонд был средним сыном короля Визериса I и его второй жены Алисенты Хайтауэр;
- в детстве обучался фехтованию у прославленного воина Кристона Коля и достиг немалого успеха в этом искусстве;
- он был единственным мальчиком в семье, у которого не было собственного дракона, поэтому наездником стал только в 10 лет;
- драконом Эймонда была Вхагар, на которой летала сама Висенья Таргариен, жена Эйгона Завоевателя;
- в драке с Люцерисом персонаж получил ранение, что в итоге привело к потере глаза; из-за увечья носил повязку, позже вставил в глазницу сапфир;
- после того, как Эйгон I впал в кому, Эймонд получил титул принца-регента.