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Фильм на вечер: мюзикл о первой любви на фоне 90-х с Кологривым и Лядовой

Мелодрама о школьниках «Подростки: Первая любовь» возвращает на ностальгическую дискотеку 90-х

Старшеклассник Олег ворует автомагнитолы вместе со своими друзьями. Оля — новенькая в его классе, в которую он немедленно влюбляется. Но Олин отец, строгий военный, настроен категорически против их отношений.

На дворе суровые девяностые, а молодым все нипочем — они наслаждаются лучшим временем своей жизни, музыкой и первой любовью. Но жизнь неизбежно сталкивает их и с первыми разочарованиями, ведущими к безумным поступкам и их последствиям…

Ностальгический мюзикл «Подростки: Первая любовь» — еще один привет ушедшей эпохе, окутанной дымкой щемящих воспоминаний, в которых романтика и безмятежность юности затмевают все страхи и тревоги реальной жизни. Светлые чувства, уличные разборки и мечты о лучшем будущем под хиты 90-х, в кадре — свежие лица Алексея Онежена, Александры Тихоновой и Олега Савостюка, а также неожиданная пара Елены Лядовой и Никиты Кологривого.

Подростки: Первая любовь
Подростки: Первая любовь
2024/Россия
12+
драма
мелодрама