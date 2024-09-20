Фильм на вечер: мюзикл о первой любви на фоне 90-х с Кологривым и Лядовой

Ностальгический мюзикл «Подростки: Первая любовь» — еще один привет ушедшей эпохе, окутанной дымкой щемящих воспоминаний, в которых романтика и безмятежность юности затмевают все страхи и тревоги реальной жизни. Светлые чувства, уличные разборки и мечты о лучшем будущем под хиты 90-х, в кадре — свежие лица Алексея Онежена, Александры Тихоновой и Олега Савостюка, а также неожиданная пара Елены Лядовой и Никиты Кологривого.