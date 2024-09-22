Смотрим дома: 6 новых сериалов недели

«Триггер», 3 сезон
Сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым в роли психолога-манипулятора врывается в осень с новым сезоном. Артем Стрелецкий продолжит работать с пациентами нестандартными, провокативными, но действенными методами. Бедняг ждет комната ярости, фальшивая свадьба и поедание луковицы.
Действие третьего сезона происходит после событий ленты «Триггер. Фильм». К своим ролям вернутся Светлана Иванова, Игорь Костолевский, Ангелина Стречина и Сабина Ахмедова. Новых персонажей сыграют Максим Стоянов, Анастасия Уколова, а также известная теннисистка Светлана Кузнецова. Из полнометражного фильма в сериал перекочевала и Ирина Старшенбаум.
«Это все Агата»
«Это все Агата» — новый сериал в киновселенной Marvel и спин-офф «ВандаВижен». В центре событий находится надоедливая соседка, достававшая героев оригинального проекта. На самом же деле дамочка — могущественная ведьма из Салема. Только вот незадача, Агата Харкнесс потеряла всю свою магическую власть и утратила память. Чтобы набраться сил, она хочет собрать новый ведьмовской ковен и открыть портал к Дороге ведьм. Помогать ей будет фанатеющий от темных искусств подросток.
К роли Агаты вернулась великолепная Кэтрин Хан, блистательная как в эксцентрике, так и в глубокой драме. Оттенять ее своей несокрушимой иронией будет Обри Плаза, тоже играющая ведьму.
«Фарма»
По сюжету криминальной комедии «Фарма», у 18-летнего Антона тяжелое генетическое заболевание — мышечная дистрофия. Это значит, что он должен постоянно принимать дорогостоящее лекарство. Но из-за бюрократических заминок доступ к медикаменту оказывается закрыт. Старший брат Миха находит выход и организовывает подпольную фарм-лабораторию по производству нужного препарата.
Режиссерское кресло в проекте занимает Мария Кравченко, до этого работавшая над «Женой олигарха» и «Родкомом». В главных ролях — каннская звездочка Марк Эйдельштейн и прирожденный хулиган Никита Павленко.
«Монстр», 2 сезон
Первый сезон криминальной антологии «Монстр» шоураннера Райана Мерфи рассказывал о серийном маньяке Джеффри Дамере, которого с полной самоотдачей сыграл Эван Питерс. Второй сезон посвящен братьям Эрику и Лайле Менендес, ради огромного наследства хладнокровно расстрелявших в 1989 году обоих родителей. Дело стало сенсацией и долго подкармливало телевизионные новости, а братья успели как следует потратить семейные миллионы.
В основанной на реальных событиях истории любопытный каст: представителей старшего поколения Менендес играют Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи. По сюжету — те еще бессердечные тираны и кровопийцы.
«Пингвин»
Неузнаваемый — никаких выразительных бровей! — Колин Фаррелл вновь примерил на себя образ главаря мафии Освальда Кобблпота в сериале «Пингвин». Его персонаж впервые появился в фильме «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. В спин-оффе на него уже нет управы в виде героя с ушками, и злодей готов царствовать в утопающем в сумраке Готэме.
Но не все так просто оказывается для Пингвина. Ему противостоит дочь убитого главаря мафии София Фальконе, которую с опасной безуминкой во взгляде играет Кристин Милиоти из «Зависнуть в Палм-Спрингс». Ждем напряженной конфронтации двух полноправных героев мрачной киновселенной.
«Мэтлок»
Кэти Бейтс, которая в последнее время угрожает покончить с кинокарьерой, предстает в неожиданном телепроекте — адвокатской драме «Мэтлок». Героиня оскароносной лауреатки — почтенная дама, решившая после перерыва вернуться к юридической практике. Большинство коллег и клиентов поначалу с недоумением косятся на бабулю, но вскоре замечают ее острый ум и склонность к небанальным решениям.
В основе сериала лежит одноименный детектив, выходивший в 1980-х. В оригинальном проекте всех очаровывал ветеран Голливуда Энди Гриффит, в перезагрузке за обаяние и юмор отвечает звезда «Мизери».