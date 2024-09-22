Смотрим дома: 6 новых сериалов недели

«Это все Агата» — новый сериал в киновселенной Marvel и спин-офф «ВандаВижен». В центре событий находится надоедливая соседка, достававшая героев оригинального проекта. На самом же деле дамочка — могущественная ведьма из Салема. Только вот незадача, Агата Харкнесс потеряла всю свою магическую власть и утратила память. Чтобы набраться сил, она хочет собрать новый ведьмовской ковен и открыть портал к Дороге ведьм. Помогать ей будет фанатеющий от темных искусств подросток.