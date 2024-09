Киркоров вспомнил, как отобрал роль в фильме у Серебрякова

В беседе с Денисом Дороховым в рамках подкаста VK You Want A Scandal Now? Филипп Киркоров вспомнил, как получил роль в фильме «Любовь в большом городе». Артист рассказал, что режиссер Марюс Вайсберг рассматривал его кандидатуру, но не рискнул предложить ему роль, так как был наслышан о непростом характере Киркорова.