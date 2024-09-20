Киркоров вспомнил, как отобрал роль в фильме у Серебрякова

«Они так обалдели! А я текст уже выучил, мне сказали, что нужно сделать. Надели на меня шапочку а-ля бомж-алкоголик… А я думал, что вот я святой Валентин… Надевал перья, крылья… И, конечно, провалил. Теперь же мне поставили задачу, а я актер по образованию, и я справился. У режиссера шок. И этот дубль репетиционный пошел в кино», — рассказал Киркоров.