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Киркоров вспомнил, как отобрал роль в фильме у Серебрякова

Артист признался, что первые пробы в комедию Марюса Вайсберга провалил, однако проявил настойчивость
Филипп Киркоров
Филипп КиркоровИсточник: PersonaStars

В беседе с Денисом Дороховым в рамках подкаста VK You Want A Scandal Now? Филипп Киркоров вспомнил, как получил роль в фильме «Любовь в большом городе». Артист рассказал, что режиссер Марюс Вайсберг рассматривал его кандидатуру, но не рискнул предложить ему роль, так как был наслышан о непростом характере Киркорова.

Однако, прочитав сценарий, певец сам предложил постановщику пройти пробы. Вайсберг тогда улетал на съемки в США и предложил певцу записать видеопробы на роль святого Валентина.

Для видео Киркоров надел «все лучшее сразу», чем обескуражил продюсеров, и те ему отказали. Однако он решил не сдаваться: исполнитель прилетел в Америку и настоял на повторном кастинге.

«Они так обалдели! А я текст уже выучил, мне сказали, что нужно сделать. Надели на меня шапочку а-ля бомж-алкоголик… А я думал, что вот я святой Валентин… Надевал перья, крылья… И, конечно, провалил. Теперь же мне поставили задачу, а я актер по образованию, и я справился. У режиссера шок. И этот дубль репетиционный пошел в кино», — рассказал Киркоров.

По словам артиста, эта роль в кино стала для него звездной. Оказывается, певец отобрал ее у актера Алексея Серебрякова.

Напомним, минувшим летом Филипп Киркоров снимался в комедии «Братья» вместе с Денисом Дороховым. Премьера картины состоится в декабре.