Маскулинность и 90-е: о чем с нами говорят новые российские сериалы?

Почему кино возвращается к старомодной маскулинности и станет ли Иван Янковский нашим новым Данилой Багровым? Как мы адаптируемся к переменам, при чем тут магический реализм и раскрыта ли тема подростков? Ответы — в финальном выпуске «Сочинских дневников». Приятного просмотра!