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Маскулинность и 90-е: о чем с нами говорят новые российские сериалы?

Неожиданные смыслы и любопытные тенденции новых российских сериалов — в обзоре Егора Москвитина

Что общего у зарубежных фильмов с кинофестиваля в Венеции и российских сериалов с фестиваля в Сочи? Кинокритик и соведущий шоу-подкаста PROсмотрено Егор Москвитин посмотрел (почти) все и делится неожиданными выводами в итоговом видео по следам «Нового сезона».

Почему кино возвращается к старомодной маскулинности и станет ли Иван Янковский нашим новым Данилой Багровым? Как мы адаптируемся к переменам, при чем тут магический реализм и раскрыта ли тема подростков? Ответы — в финальном выпуске «Сочинских дневников». Приятного просмотра!