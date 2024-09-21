Маскулинность и 90-е: о чем с нами говорят новые российские сериалы?

Что общего у зарубежных фильмов с кинофестиваля в Венеции и российских сериалов с фестиваля в Сочи? Кинокритик и соведущий шоу-подкаста PROсмотрено Егор Москвитин посмотрел (почти) все и делится неожиданными выводами в итоговом видео по следам «Нового сезона».
Почему кино возвращается к старомодной маскулинности и станет ли Иван Янковский нашим новым Данилой Багровым? Как мы адаптируемся к переменам, при чем тут магический реализм и раскрыта ли тема подростков? Ответы — в финальном выпуске «Сочинских дневников». Приятного просмотра!