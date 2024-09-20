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В сети возмутились внешностью популярной актрисы в вечернем платье

Риз Уизерспун вышла в свет в платье с аппликациями

Популярная американская актриса Риз Уизерспун пришла на премию «Эмми» в вечернем наряде и возмутила пользователей сети. Соответствующие комментарии и фото появились на сайте Daily Mail.

Риз Уизерспун
Риз УизерспунИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость появилась на мероприятии в черном платье с расклешенной юбкой, расшитом золотыми аппликациями в виде листьев. Наряд обнажал плечи и зону декольте звезды. При этом ей собрали волосы в высокий пучок и сделали мейкап в нейтральных оттенках.

Поклонники не оценили внешний вид Уизерспун, о чем написали в комментариях под материалом. «Это платье ее не красит, хотя обычно она выглядит отлично», «Мне не нравится ее платье», «Красивое платье, но не для Риз», — высказались они.

Ранее Риз Уизерспун показала своих сыновей, которых родила с разницей в девять лет.