В сети возмутились внешностью популярной актрисы в вечернем платье

Популярная американская актриса Риз Уизерспун пришла на премию «Эмми» в вечернем наряде и возмутила пользователей сети. Соответствующие комментарии и фото появились на сайте Daily Mail.
Знаменитость появилась на мероприятии в черном платье с расклешенной юбкой, расшитом золотыми аппликациями в виде листьев. Наряд обнажал плечи и зону декольте звезды. При этом ей собрали волосы в высокий пучок и сделали мейкап в нейтральных оттенках.
Поклонники не оценили внешний вид Уизерспун, о чем написали в комментариях под материалом. «Это платье ее не красит, хотя обычно она выглядит отлично», «Мне не нравится ее платье», «Красивое платье, но не для Риз», — высказались они.
Ранее Риз Уизерспун показала своих сыновей, которых родила с разницей в девять лет.