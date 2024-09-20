Дочь Алена Делона показала редкие фото отца спустя месяц после его смерти

«Месяц без тебя, без наших моментов. Без моей руки в твоей. И так будет до конца… Месяц, как твой внук скучает по тебе. Каждый день около полудня у меня возникает рефлекторное желание позвонить тебе. Ты первый в моей жизни, кто научил меня всему… Как прекрасно было сказано 18 августа: “Делон не умер. Он стал вечным”», — написала она в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).