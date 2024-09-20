Дочь Алена Делона показала редкие фото отца спустя месяц после его смерти

Единственная дочь французского актера Алена Делона Анушка почтила память спустя ровно месяц после его смерти. Артист умер 18 августа в возрасте 88 лет.
«Месяц без тебя, без наших моментов. Без моей руки в твоей. И так будет до конца… Месяц, как твой внук скучает по тебе. Каждый день около полудня у меня возникает рефлекторное желание позвонить тебе. Ты первый в моей жизни, кто научил меня всему… Как прекрасно было сказано 18 августа: “Делон не умер. Он стал вечным”», — написала она в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
33-летняя актриса дополнила публикацию редкими черно-белыми фотографиями своего звездного отца. Некоторые из них были сделаны в последние годы его жизни.
Его старший сын Энтони Делон также почтил память отца. Он опубликовал в сторис фото родителей — актеров Алена Делона и Натали Делон. «Скучаю по вам обоим», — подписал он снимок.
Напомним, Ален Делон скончался в окружении троих своих детей в собственном поместье в коммуне Души во Франции. На следующий день стало известно, что, согласно завещанию, артист будет погребен на территории своего поместья, где похоронены 35 его собак. Церемония состоялась 24 августа в часовне «в условиях строжайшей конфиденциальности».
В мае 2017 года Делон объявил о завершении кинокарьеры. В 2019-м после перенесенного инсульта он заявил о намерении сделать эвтаназию. А в марте 2022-го его старший сын Энтони сообщил, что будет рядом с отцом, когда тот решится на этот шаг. До сих пор доподлинно неизвестно, каким образом умер актер.
За год до смерти Делон продал свою коллекцию более чем из 80 произведений искусства, которую он собирал в течение почти 60 лет, за сумму, превышающую €8 млн. В ноябре 2023 года артист отпраздновал 88-летие.
В январе Энтони Делон подтвердил, что его отец страдает «медленно прогрессирующей лимфомой», а после обвинил сестру Анушку в сокрытии реального состояния их отца. Якобы в 2019—2022 годах тот участвовал в пяти когнитивных тестах в клинике в Швейцарии и ни один из них не смог пройти. Сын узнал об этом после «неосторожного высказывания» медика, присматривавшего за пожилой знаменитостью. Была вероятность, что у артиста прогрессировала болезнь Альцгеймера.
Параллельно с этим дети Алена Делона судились с его сиделкой Хироми Роллен, обвинив ее в причинении морального вреда их отцу, пренебрежительном и агрессивном отношении к ним и к актеру, попытке использования почты и телефона артиста в своих интересах, а также нанесении побоев собаке Делона. Вскоре женщина дала интервью, в котором заявила, что была в отношениях с французским артистом и что их любовь «длилась 33 года».