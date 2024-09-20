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Стало известно об экранизации игры Atomic Heart

Игру об альтернативной вселенной СССР экранизируют к 2025 году
Кадр из игры Atomic Heart
Кадр из игры Atomic Heart

Один из самых обсуждаемых игровых релизов в России Atomic Heart экранизируют и покажут зрителям в 2025—2029 годах. Об этом представители Кинопоиска и Плюс Студии объявили на презентации нового сезона.

Сценарий по мотивам ретрофутуристической вселенной альтернативного СССР 1950-х, в котором произошло восстание роботов, напишет Роман КанторЭпидемия», «Мастер и Маргарита»). Съемки начнутся в следующем году. Работа над проектом идет под совместным креативным контролем со студией Mundfish, создателем видеоигры.

Видеоигры и связанный с ними контент — новое стратегическое направление для Плюс Студии. Игру дополнят оригинальный сериал, книга и комикс. Также компания спродюсирует вместе с «Акроникс» игру и сериал «Алмазный меч, деревянный меч» по фантастике Ника Перумова.

«Мы поняли, что опыт наших зрителей будет неполным, если мы в ближайшие годы не предложим им еще один формат развлечений — видеоигры. На российском рынке сейчас появились игровые компании, вместе с которыми нам интересно создавать новые миры и новых героев. Мы надеемся, что наши проекты станут важной частью массовой культуры в нашей стране», — заявил руководитель Плюс Студии Михаил Китаев.

Ранее стало известно, когда выйдет продолжение сериала «Мажор».