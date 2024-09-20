Стало известно об экранизации игры Atomic Heart

«Мы поняли, что опыт наших зрителей будет неполным, если мы в ближайшие годы не предложим им еще один формат развлечений — видеоигры. На российском рынке сейчас появились игровые компании, вместе с которыми нам интересно создавать новые миры и новых героев. Мы надеемся, что наши проекты станут важной частью массовой культуры в нашей стране», — заявил руководитель Плюс Студии Михаил Китаев.