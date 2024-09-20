Сериал с Максимом Матвеевым продлили на четвертый сезон

По сюжету, психотерапевт с нестандартными методами, возвращается в столицу и возобновляет практику. Он даже не подозревает, что его ждут не только новые пациенты, но и сюрпризы, в том числе привет из прошлого. Стрелецкому придется менять жизни других людей, попутно пытаясь наладить свою, чтобы раскрыть главную семейную тайну.