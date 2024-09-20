Сериал с Максимом Матвеевым продлили на четвертый сезон

Российский сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли продлили на четвертый сезон. Об этом представители Кинопоиска и Плюс Студии объявили на презентации нового сезона.
Решение о продлении сериала было принято после премьеры третьего. В осенние месяцы зрители увидят продолжение истории об Артеме Стрелецком.
По сюжету, психотерапевт с нестандартными методами, возвращается в столицу и возобновляет практику. Он даже не подозревает, что его ждут не только новые пациенты, но и сюрпризы, в том числе привет из прошлого. Стрелецкому придется менять жизни других людей, попутно пытаясь наладить свою, чтобы раскрыть главную семейную тайну.
Известно, что в третьем сезоне к своим ролям вернулись Светлана Иванова, Игорь Костолевский, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Роман Маякин и Сабина Ахмедова.
Кроме того, на презентации рассказали, что в ближайший год выйдут продолжения популярных сериальных франшиз: третий сезон «Метода», специальный эпизод «Кибердеревни», спин-офф «Беспринципные: Непреклонный возраст». Также до конца 2024 года стартуют съемки новых сезонов «Монастыря» и «Кибердеревни».
Ранее Матвеев вместе со Стасей Милославской в рамках третьего кинофестиваля «Новый сезон» представил сериал «Чужие деньги».