Названа дата премьеры «Преступления и наказания» с Иваном Янковским

Российский сериал «Преступление и наказание», снятый по произведению Федора Достоевского, стартует 26 октября. Об этом представители Кинопоиска и Плюс Студии объявили на презентации нового сезона.
Уже в октябре выйдет проект Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» — оригинальный сериал стартует 26 октября сразу с четырьмя новыми сериями. Главные роли в сериале исполнят Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Борис Хвошнянский, Алена Михайлова, Диана Енакаева, Виктория Толстоганова и другие.
В основе сюжета произведение Федора Достоевского, но действие развивается в реалиях XXI века. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет план.
«Фильмы, которые стали большими событиями в прокате, потом ставят рекорды в онлайне, поэтому мы хотим, чтобы кассовых блокбастеров в кино становилось все больше», — рассказал директор по контенту Кинопоиска Николай Буц.
Помимо «Преступления и наказания», осенью Букмейт выпустит документальный книжный сериал о преступлениях девятнадцатого века, связанных с текстами Достоевского. Этот проект дополнит сериал.
Ранее звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказал, за что благодарен Янковскому.