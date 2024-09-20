Софи Лорен — 90 лет: как она стала легендой кино

Семейная жизнь Лорен и Понти — тема для отдельной (и уже написанной) литературы. Впервые они поженились в Мексике, поскольку католическая церковь в 1957-м отрицала разводы, а Понти состоял в браке. Позднее брак с Софи был аннулирован, а Карло пришлось стать гражданином Франции, чтобы жениться повторно — спустя девять лет после первого бракосочетания, в 1966-м. Лорен как-то обмолвилась, что Мэрилин Монро сгубило то, что ей не для кого было жить. Сама Софи всегда ставила семью не просто превыше всего — это место было по-настоящему незыблемым. Когда в 1968-м у нее родился первенец Карло Понти-младший, актриса с легкостью заявила о готовности уйти из профессии и полностью посвятить себя материнству. Этого, впрочем, не потребовалось — хватило двухгодичной паузы по уходу за ребенком. В 1973-м на свет появился второй сын Эдоардо — сегодня он стал единственным режиссером, в фильмах которого Лорен по-прежнему соглашается сниматься.