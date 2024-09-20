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Продолжение сериала «Мажор» выйдет в прокат в октябре 2025 года

Оно будет называться «Мажор в Дубае»
Кадр из фильма «Мажор в Сочи»
Кадр из фильма «Мажор в Сочи»

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Фильм «Мажор в Дубае» покажут в кино в конце октября 2025 года, сообщил директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц.

«30 октября 2025 года вместе с нашим партнером, компанией “Централ партнершип” мы выпустим в кино продолжение “Мажора”. Он будет называться “Мажор в Дубае”, — сказал он на презентации проектов нового сезона.

Режиссером выступил Егор Чичканов. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Вита Корниенко, Александр Обласов, Линда Лапиньш. По сюжету мажор и его друзья оказываются посреди аферы международных мошенников.

Буц добавил, что сейчас проходят съемки второго сезона сериала «Монастырь». «В 2022 году самым популярным сериалом “Кинопоиска” стал “Монастырь”. Я рад объявить о том, что проходят съемки второго сезона сериала. Над продолжением работает Александра Ремизова. В главных ролях Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский», — отметил он.

Помимо этого, в режиссерское кресло вернулся Юрий Быков, который снимает третий сезон сериала «Метод». «В роли Меглина — Константин Хабенский. В новом сезоне он собрал целый спецотдел по борьбе с маньяками. Съемки идут в Питере», — рассказал Буц. После событий второго сезона прошло пять лет. Премьера запланирована на 2025 год.

Ранее стало известно, что в Корее сняли адаптацию «Мажора».