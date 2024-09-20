Продолжение сериала «Мажор» выйдет в прокат в октябре 2025 года

Помимо этого, в режиссерское кресло вернулся Юрий Быков, который снимает третий сезон сериала «Метод». «В роли Меглина — Константин Хабенский. В новом сезоне он собрал целый спецотдел по борьбе с маньяками. Съемки идут в Питере», — рассказал Буц. После событий второго сезона прошло пять лет. Премьера запланирована на 2025 год.