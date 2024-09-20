Российская актриса сыграла в сериале «Ван-Пис»

Российская модель и актриса Лера Абова, известная по роли в фильме «Анна», появится во втором сезоне сериала «Ван-Пис». Об этом сообщил стриминг-сервис Netflix во время ивента Geeked Week.
Студия презентовала слайд-шоу с актерским составом продолжения сериала, в котором упомянули двух новых актеров — Джо Манганьелло и Леру Абову. Кого именно сыграла девушка, не сообщается, однако фанаты полагают, что ей досталась роль персонажа по имени Мисс Воскресенье.
Ранее на странице актрисы в соцсети появился пост с подписью «Просто еще одно безумное воскресенье». Подписчики Леры усмотрели в этом намек на роль в экранизации известной манги.