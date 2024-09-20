Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Российская актриса сыграла в сериале «Ван-Пис»

Лера Абова появится во втором сезоне шоу
Лера Абова
Лера АбоваИсточник: Legion-Media.ru

Российская модель и актриса Лера Абова, известная по роли в фильме «Анна», появится во втором сезоне сериала «Ван-Пис». Об этом сообщил стриминг-сервис Netflix во время ивента Geeked Week.

Студия презентовала слайд-шоу с актерским составом продолжения сериала, в котором упомянули двух новых актеров — Джо Манганьелло и Леру Абову. Кого именно сыграла девушка, не сообщается, однако фанаты полагают, что ей досталась роль персонажа по имени Мисс Воскресенье.

Ранее на странице актрисы в соцсети появился пост с подписью «Просто еще одно безумное воскресенье». Подписчики Леры усмотрели в этом намек на роль в экранизации известной манги.