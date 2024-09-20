Российская актриса сыграла в сериале «Ван-Пис»

Студия презентовала слайд-шоу с актерским составом продолжения сериала, в котором упомянули двух новых актеров — Джо Манганьелло и Леру Абову. Кого именно сыграла девушка, не сообщается, однако фанаты полагают, что ей досталась роль персонажа по имени Мисс Воскресенье.