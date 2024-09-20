Мэл Гибсон начал работу над продолжением «Страстей Христовых»

Актер и режиссер Мэл Гибсон начал подготовку к съемкам второй части культового фильма «Страсти Христовы» спустя 20 лет после выхода первого фильма. Об этом сообщает издание Variety.
В данный момент постановщик занимается поиском подходящих локаций. Как сообщает источник, Гибсон исследует локации в Европе, а ранее уже побывал на Мальте и на месте древних городов Гиноса, Гравина-Латерца и Альтамура.
Информацию прокомментировал представитель Гибсона Алан Нироб.
«Все, что мы можем подтвердить, что он ищет подходящие места. На этой стадии подготовки пока не так много событий, которые можно было бы обсудить», — заявил он.
Ранее внешность 68-летнего Мэла Гибсона в шортах и с седой бородой оценили в сети.