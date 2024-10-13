О чем фильм «Субстанция»
Теледиву Элизабет Спаркл прямо в день 50-летия увольняют с работы: склизкий продюсер Харви считает, что для шоу, лицом которого она являлась, нужно подобрать ведущую помоложе. Отчаявшаяся Элизабет принимает странное предложение от случайного медработника и, забрав в постамате коробку с реагентами, трубочками и шприцами, пытается начать новую жизнь.
После первой же инъекции тело героини лопается вдоль позвоночника и выпускает наружу идеальную молодую женщину. Взяв себе имя Сью, она тут же устраивается на работу к вышеупомянутому Харви, покупает шмотки и заводит любовников; Элизабет тем временем лежит без сознания на полу в ванной.
Проблема в том, что раз в семь дней Элизабет и Сью обязательно должны поменяться — другими словами, красотке, только начавшей познавать радости жизни, необходимо две недели в месяц проводить в отключке. Сью эта ситуация, естественно, не нравится.
Зачем смотреть
Премьера «Субстанции» состоялась в мае 2024-го на Каннском кинофестивале, где ленту встретили десятиминутной овацией и отметили наградой за лучший сценарий. Сразу после показа критики заговорили о том, что роль Элизабет — лучшая актерская работа Деми Мур за десятки лет, а то и за всю карьеру.
Утверждение в целом спорное (хотя бы по той причине, что мисс Спаркл — не полноценный персонаж, а схема), но глупо отрицать, что роль получилась любопытной. Просто она позволяет Мур продемонстрировать в первую очередь не актерские данные (хотя без них тоже не обходится — обратите внимание, например, на сцену, в которой Элизабет собирается на свидание), а отличную физическую форму и самоотверженность: на то, чтобы сыграть героиню, проходящую через столь неприятные трансформации, определенно требуется смелость.
Сью, в свою очередь, даже не схема. Сценаристка и постановщица Корали Фарже сделала ее эдаким лишенным эмоций биороботом и наняла на роль идеально подходящую актрису: Маргарет Куолли с ее безупречными формами, ледяными глазами и голливудской улыбкой отлично вписывается в образ.
Почему можно не смотреть
Если героини в «Субстанции» выглядят условными, но как минимум интересными, то все второстепенные персонажи-мужчины (продюсер Харви, явно получивший имя в честь Вайнштейна, похотливый сосед, бывший одноклассник, выросший в 50-летнего рохлю) — чистые карикатуры. Интонации, с которыми Фарже рассказывает о них (да и многих событиях из совместной жизни Элизабет/Сью), будто бы позаимствованы из советского сатирического киножурнала «Фитиль». Понятно, что для Фарже «Субстанция» — не боди-хоррор (так картину позиционируют прокатчики) и даже не черная комедия (так ленту, скорее всего, воспримет бОльшая часть аудитории), а феминистское высказывание.
Увы, но для внятного высказывания «Субстанции» многого не хватает: мир слишком условный, связь между героинями почти отсутствует, понять, почему Элизабет продолжает участвовать в явно вредном для ее здоровья эксперименте, практически невозможно. При этом предельно простую идею (тело — не игрушка, и принадлежит оно индивидууму, а не обществу) Фарже вколачивает в головы зрителей с такой яростью, что кроме гула и грохота в памяти после просмотра мало что задерживается.
Многие, впрочем, воспримут «Субстанцию» как трешовое развлечение: ужаснутся телесным трансформациям Мур, восхитятся задницей Куолли (Фарже одинаково часто смакует и уродливое, и привлекательное), посмеются над тем, как превратившаяся в сгорбленную старуху Элизабет внезапно начинает демонстрировать невероятную физическую подготовку, обратят внимание на многочисленные отсылки к другим фильмам. «Субстанция» заставляет вспомнить «Титан» и «Смерть ей к лицу», цитирует «Сияние» и «Кэрри», и это далеко не все примеры. А еще «Субстанция» напоминает, что каждая из этих вышедших ранее картин была остроумнее, радикальнее, страшнее и/или смешнее работы Фарже.