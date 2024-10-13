Утверждение в целом спорное (хотя бы по той причине, что мисс Спаркл — не полноценный персонаж, а схема), но глупо отрицать, что роль получилась любопытной. Просто она позволяет Мур продемонстрировать в первую очередь не актерские данные (хотя без них тоже не обходится — обратите внимание, например, на сцену, в которой Элизабет собирается на свидание), а отличную физическую форму и самоотверженность: на то, чтобы сыграть героиню, проходящую через столь неприятные трансформации, определенно требуется смелость.