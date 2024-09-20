Валера убеждает полицию в том, что Соколовский намеревался его убить. Угрожая расправой Ване, он забирает у него Соню. Придя к Ване домой, Игорь, Катя и Жека узнают, что тот помог Валере инициировать самоубийство и способствовал организации и других преступлений. Причина всех этих поступков была в том, что на тот момент Ваня думал, что Соколовский убил его жену. «Великолепная четверка» из Кати, Игоря, Жеки и Вани едет за Соней на дачу к Симоненко. Но Аверьянов сдается полиции, так как переживает за свою семью.