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Чем закончился «Мажор»: итоги 4 сезона, судьба героев, когда будет продолжение

Вспомним основных персонажей, узнаем, чем закончился сериал «Мажор» и что происходило в последней серии
Павел Прилучный в сериале «Мажор»
Павел Прилучный в сериале «Мажор»

Криминально-детективная сага с Павлом Прилучным стала настоящим хитом — благодаря лихо закрученному сюжету, постоянным внутренним трансформациям главного героя и бодрому темпу повествования. Вспоминаем, чем закончился российский сериал «Мажор» и ждать ли его продолжений. 

Основная информация о сериале

Сериал «Мажор» впервые вышел на «Первом канале» 15 декабря 2014 года. Зрители полюбили его за яркие типажи героев, колоритную картинку и захватывающие сюжетные повороты, которые постоянно держали в напряжении. И, конечно же, за игру Павла Прилучного, который выступает в роли Игоря Соколовского.

Ниже собрали несколько любопытных фактов о сериале.

Жанр: детектив,триллер, драма
Количество сезонов: 4
Количество серий: 48 
Продолжения: 3 полнометражных фильма «Мажор. Фильм», «Мажор в Сочи» и «Мажор в Дубае» (в производстве)
Режиссеры: Константин Статский, Игорь Твердохлебов, Нурбек Эген
Актеры: Павел Прилучный, Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Денис Шведов, Никита Панфилов, Игорь Жижикин, Любовь Аксенова, Игорь Черневич
Дата премьеры: 15 декабря 2014 года
Страна производства: Россия

Краткое содержание сериала

Игорь Соколовский, главный герой сериала, – сын высокопоставленного и богатого человека. Однако он не торопится следовать амбициям отца и прожигает жизнь на полную. Но последней каплей терпения его родителя становится драка Мажора с полицейским. Чтобы проучить непутевого сына, отец Соколовского отправляет его на работу в отделение полиции и лишает постоянного финансового обеспечения.

Постепенно Игорь начинает привыкать к новой, абсолютно нетипичной для него реальности и строить новую жизнь. Он переосмысливает многие вещи, находит любовь и проявляет свои лучшие качества. Но, помимо этого, в процессе работы Мажор неожиданно сталкивается с темной историей смерти своей матери. Главный герой начинает искать справедливость и расследовать дело, которое давно «замяли».

Описание последней серии: итоги 4-го сезона

По сюжету, события четвертого сезона происходят спустя девять лет после кровавой перестрелки в банке, где Игорь Соколовский наконец узнает имя убийцы своей матери и расправляется с ним. Теперь ему становится известно, что дочь Вики Родионовой Соня — на самом деле от него. Соколовский решает взять девочку под опеку и заботиться о ней, однако неожиданно на его пути возникают люди из прошлого, которые подвергают опасности жизни его близких.

Последняя серия четвертого сезона расставляет все по местам. Интриги и тайны наконец раскрываются, а сюжетные линии с разными героями доходят до своего логического (порой – очень неожиданного) завершения. 

Кадр из четвертого сезона сериала
Кадр из 4 сезона сериала «Мажор»

Аверьянов арестовывает Катю и вызывает наряд полиции на место происшествия. Жека убежден, что ко всем убийствам причастны Катя и Игорь. Однако в процессе телефонного разговора с коллегами он слышит, как Валера Симоненко, которого он считал погибшим, разговаривает с его начальницей. После неожиданного для себя открытия он освобождает Игоря и Катю, и втроем они сбегают.

Валера убеждает полицию в том, что Соколовский намеревался его убить. Угрожая расправой Ване, он забирает у него Соню. Придя к Ване домой, Игорь, Катя и Жека узнают, что тот помог Валере инициировать самоубийство и способствовал организации и других преступлений. Причина всех этих поступков была в том, что на тот момент Ваня думал, что Соколовский убил его жену. «Великолепная четверка» из Кати, Игоря, Жеки и Вани едет за Соней на дачу к Симоненко. Но Аверьянов сдается полиции, так как переживает за свою семью.

Люба выжила и находится в коме. Валера планирует добавить в ее капельницу яд, но не успевает. Он держит Соню в подвале и морит голодом. Игорь, Катя и Ваня проникают на дачу к Симоненко, начинается перестрелка. Соколовский устанавливает в доме Симоненко скрытую камеру. Во время перестрелки Валера открывает Игорю новые подробности своих злодеяний. Так, по его словам, он убил Пряникова и столкнул Игнатьева. К тому же, Симоненко фактически толкнул Любу на предательство Игоря: заставил ее работать на него и давать Соколовскому таблетки, угрожая арестовать ее за нелегальную помощь тяжелобольному брату.

Кадр из четвертого сезона сериала
Кадр из 4 сезона сериала «Мажор»

Пока перестрелка продолжается, Ваня и Катя выводят Соню из подвала. Валера замечает готовящийся побег и ранит беглецов из пистолета. У Соколовского заканчиваются патроны, и Симоненко собирается его убить. Подлому замыслу мешает Соня — она встает между Игорем и Валерой. Симоненко целится в Игоря и практически спускает курок, но в это время его отталкивает Катя. Соколовский пытается выбить пистолет из рук Валеры, начинается борьба. В итоге Валера стреляет в сторону Кати и Сони: Катя заслоняет дочь Соколовского своим телом – так же, как когда-то в банке Вика заслонила Игоря. Пуля попадает в Катю, благодаря чему девочка остается в живых. Однако Катя умирает.  

Жека показывает своей начальнице видео со скрытой камеры с признаниями Валеры. В момент, когда Валера совершает роковой выстрел в Катю, к нему на дачу врывается спецназ. Симоненко берут под арест, Ваня получает ранение. На допросе Валера отрицает все совершенные им злодеяния.

Катю хоронят рядом с отцом, Жеку отпускают из-под стражи. Игорь навещает в больнице Любу — она пришла в сознание и постепенно идет на поправку. Соколовский в свете открывшихся обстоятельств признается, что не держит зла на возлюбленную и скучает. Соня рисует для Любы рисунок, на котором они изображены втроем как семья.

В видении к Игорю приходит улыбающаяся Вика.

Павел Прилучный и Карина Разумовская
Павел Прилучный и Карина Разумовская

Как сложилась судьба героев

В финальной серии произошло множество событий, которые расставили все по местам. Давайте вспомним самых основных персонажей и узнаем, что с ними произошло.

Игорь Соколовский

Забирает дочь Соню, объясняется с Любой и отпускает обиды на нее за вынужденное предательство.

Женя Аверьянов

Кадр из четвертого сезона
Кадр из 4 сезона сериала «Мажор»

Доказывает виновность Валеры Симоненко и освобождается из-под ареста.

Катя Игнатьева

Помогает Игорю докопаться до истины по поводу смерти его матери и вернуть дочь. Умирает, заслоняя Соню от пули Симоненко.

Валера Симоненко

После всех «неудачных» признаний по поводу своих злодеяний попадает под стражу. Очевидно, наказание будет тяжким. 

Ваня

Помогает освободить Соню с дачи Симоненко. Получает ранение во время поимки Валеры.

Люба

Кадр из четвертого сезона сериала
Кадр из 4 сезона сериала «Мажор»

Приходит в сознание после комы и постепенно идет на поправку. Получает от Игоря прощение за вынужденное предательство.

Соня

Остается с Соколовским.

Будет ли продолжение сериала «Мажор»

Сериал «Мажор» оказался настолько успешным, что поклонники с нетерпением ждут его продолжений. Несмотря на то, что истории основных героев пришли к своему логическому завершению, а многих полюбившихся персонажей сценаристы попросту «убили», продолжение планируется.

Так, 15 сентября 2023 года онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» официально объявил о продлении сериала на пятый сезон, а также о выпуске третьего полнометражного фильма о приключениях Игоря Соколовского «Мажор в Дубае».

Планируется, что 5-й сезон будет состоять из шестнадцати серий и станет окончательным в истории Игоря Соколовского. О дате его выхода пока не объявлено.

Фильмы про Мажора

Кадр из фильма «Мажор»
Кадр из фильма «Мажор»

Помимо четырех сезонов сериала продюсерская компания SREDA также выпустила два полнометражных фильма — «Мажор. Фильм» и «Мажор в Сочи», — которые являются спин-оффами сериала «Мажор». Сюжеты фильмов и сериала почти не пересекаются, события лент происходят отдельно от основной линии.

Также в 2025-м году ожидается премьера полнометражного фильма «Мажор в Дубае».

«Мажор. Фильм» 

Это самостоятельная история по мотивам третьего сезона сериала. Большой упор в киноленте сделан на зрелищность и экшен, как в классических боевиках.

По сюжету, Игорь Соколовский сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Постепенно он оказывается в тусовке, участники которой употребляют запрещенные вещества. Какую игру затеял Соколовский, знает лишь он один.

«Мажор в Сочи»

Фильм продолжает сюжет четвертого сезона сериала.

Соколовский и Ваня переезжают в Сочи вместе с Соней. Они планируют открыть эко-отель и начать строить новую счастливую жизнь. Однако прошлое их не отпускает.

«Мажор в Дубае»

По сюжету, Соколовский отправляется в Объединенные Арабские Эмираты. Более детальная информация о картине пока не разглашается.