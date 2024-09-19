Известную актрису возмутило возвращение Познера в эфир «Первого канала»

Известная советская и российская актриса, общественный деятель Яна Поплавская раскритиковала возвращение телеведущего Владимира Познера в эфир «Первого канала». Она напомнила, что журналист покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.
Возвращение Познера в эфир одного из самых популярных телеканалов страны, по ее мнению, показывает реальное отношение к российскому зрителю.
«Решение принимает не Познер. Он автор. Решение принимает продюсер “Первого канала”. У меня вопрос: речь идет о государственном канале или частном? Если он частный, то почему на первой кнопке? Нельзя одновременно креститься и пятую точку показывать», — заявила Поплавская.
Артистка назвала такое решение «Первого канала» «провокацией» и «издевательством над людьми». «Они словно говорят: “Как вы там, чернь? Мы за вас принимаем решения. Сожрете все”», — возмутилась звезда кино.
По мнению Поплавской, «Первому каналу» следовало подождать окончания СВО, прежде чем предлагать Познеру работу. В сложившейся ситуации, по ее словам, такое решение вызовет в людях только негативные эмоции.
«На фоне курской битвы "Первый канал", кроме [трансляции] информационных программ, живет будто во вневременной повестке», — заключила она.
Накануне Познер сообщил, что в эфире «Первого канала» покажут его фильм под названием «Турецкая тетрадь». При этом свое возвращение на телеканал он назвал преувеличением. «Приблизительно полтора года тому назад я предложил “Первому каналу” съемки документального фильма о Турции, и “Первому каналу” стало как будто интересно. Мы снимали этот фильм. Сдали его совсем недавно», — сообщил телеведущий.
Журналист уточнил, что пока не до конца получил подтверждение того, что картина выйдет в эфир, но переговоры идут к этому.