Известную актрису возмутило возвращение Познера в эфир «Первого канала»

Накануне Познер сообщил, что в эфире «Первого канала» покажут его фильм под названием «Турецкая тетрадь». При этом свое возвращение на телеканал он назвал преувеличением. «Приблизительно полтора года тому назад я предложил “Первому каналу” съемки документального фильма о Турции, и “Первому каналу” стало как будто интересно. Мы снимали этот фильм. Сдали его совсем недавно», — сообщил телеведущий.