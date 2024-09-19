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Российские звезды снялись в фильме Даррена Аронофски

Актеры из России появятся в криминальном триллере «Пойман на краже» вместе с Мэттом Смитом и Остином Батлером
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников

Российские актеры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сыграют в новом фильме режиссера Даррена Аронофски. Об этом стало известно из опубликованного каста картины.

Фильм «Пойман на краже» повествует о бывшем бейсболисте, который попадает в криминальный мир Нью-Йорка. Картина основана на книге Чарли Хьюстона, главные роли исполняют Мэтт Смит, Зои Кравиц, Остин Батлер.

Ранее стало известно, что звезда фильмов Квентина Тарантино Майкл Мэдсен подал на развод с женой.