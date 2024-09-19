«Союзмультфильм» применил ИИ для образов супергероев «Ордена Алой звезды»

По ее словам, творческая команда долго не могла определиться с образами главных героев. «Мы на наставников этой молодежи и на взрослых персонажей возьмем звезд, а вот сама линейка героев, которых мы хотим формировать, должны быть новыми лицами. Вот какая должна быть внучка Аэлиты? Какой внук Тимура из повести “Тимур и его команда”? Мы попросили это сгенерировать искусственный интеллект и получили сейчас десяток образов под каждого из персонажей с подробным описанием. И наши кастинг-специалисты пошли по рынку, по творческим вузам и будут подбирать ребят, которые подходят», — сообщила Слащева.