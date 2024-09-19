Звезда «Оппенгеймера» пожалела о кардинальной смене имиджа

В 2023 году звезда «Солнцестояния» и «Оппенгеймера» появилась на мероприятии с бритой головой. По словам Пью, такое преображение принесло ей физический дискомфорт. «Это было странно для меня. Моя голова была такой чувствительной, и так много людей пыталось прикоснуться к ней. Мое тело получило травму из-за этого. Мне все время было холодно», — призналась она.