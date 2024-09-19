Звезда «Оппенгеймера» пожалела о кардинальной смене имиджа

Британская актриса Флоренс Пью заявила, что жалеет о кардинальной смене имиджа перед красной дорожкой бала Met Gala. Интервью с ней публикует British Vogue.
В 2023 году звезда «Солнцестояния» и «Оппенгеймера» появилась на мероприятии с бритой головой. По словам Пью, такое преображение принесло ей физический дискомфорт. «Это было странно для меня. Моя голова была такой чувствительной, и так много людей пыталось прикоснуться к ней. Мое тело получило травму из-за этого. Мне все время было холодно», — призналась она.
После этого знаменитость поняла ценность своих волос. «Я прошла через множество эстетических изменений, когда принимала жизненные решения. Я думала: "Круто, я не похожа на себя. Я изменилась. Я меняюсь". Оглядываясь назад на то лето, я поняла, что превращаюсь в нечто новое», — рассказала собеседница издания.
Ранее сообщалось, что образ Флоренс Пью на обложке британского Vogue раскритиковали. Некоторые посчитали, что наряд ее состарил, а российские пользователи соцсетей сравнили актрису с Татьяной Булановой.