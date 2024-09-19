Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Оппенгеймера» пожалела о кардинальной смене имиджа

Актриса Флоренс Пью заявила, что жалеет о бритье головы перед балом Met Gala

Британская актриса Флоренс Пью заявила, что жалеет о кардинальной смене имиджа перед красной дорожкой бала Met Gala. Интервью с ней публикует British Vogue.

Флоренс Пью
Флоренс ПьюИсточник: Legion-Media.ru

В 2023 году звезда «Солнцестояния» и «Оппенгеймера» появилась на мероприятии с бритой головой. По словам Пью, такое преображение принесло ей физический дискомфорт. «Это было странно для меня. Моя голова была такой чувствительной, и так много людей пыталось прикоснуться к ней. Мое тело получило травму из-за этого. Мне все время было холодно», — призналась она.

После этого знаменитость поняла ценность своих волос. «Я прошла через множество эстетических изменений, когда принимала жизненные решения. Я думала: "Круто, я не похожа на себя. Я изменилась. Я меняюсь". Оглядываясь назад на то лето, я поняла, что превращаюсь в нечто новое», — рассказала собеседница издания.

Ранее сообщалось, что образ Флоренс Пью на обложке британского Vogue раскритиковали. Некоторые посчитали, что наряд ее состарил, а российские пользователи соцсетей сравнили актрису с Татьяной Булановой.