Автор «Гарри Поттера» начала работу над новым романом

Джоан Роулинг поделилась новыми подробностями о своей следующей книге. Писательница начала работу над неким «футуристическим» романом. Он станет основным ее проектом после завершения цикла книг о детективе Корморане Страйке, которые она пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, сообщает Deadline.
Роулинг рассказала, что на данный момент у нее есть три идеи для новых книг. Она уточнила, что будущий роман будет связан с футуристической темой, но не будет посвящен космосу, как предполагали некоторые поклонники. По словам писательницы, действие произведения останется «привязанным к Земле».
«Есть три разные книги, которые я могла бы написать после “Страйка”. Я уже начала их писать, потому что я сумасшедший трудоголик. Книга, которую я планирую закончить первой, будет футуристической, но не космической одиссеей, извините. Определенно она будет связана с Землей», — написала Роулинг в своем микроблоге.
Сообщается, что в настоящее время Джоан Роулинг работает над восьмой книгой серии о детективе Корморане Страйке, которая получит название The Hallmarked Man («Человек с клеймом»). В этой серии она планирует написать еще две книги.
Романы рассказывают о приключениях частного детектива Корморана Страйка — ветерана афганской войны, который решил посвятить себя расследованиям. Серия уже завоевала большую популярность. На основе книг был создан сериал, который транслируется на каналах BBC и HBO. Сообщается, что в этом году завершились съемки шестого сезона.
На данный момент под псевдонимом Роберт Гэлбрейт вышли семь книг серии о Страйке, последняя из которых — The Running Grave («Бегущая могила»).
Таким образом, у писательницы есть задумки шести книг, над двумя из которых уже идет работа.
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