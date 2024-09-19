Автор «Гарри Поттера» начала работу над новым романом

«Есть три разные книги, которые я могла бы написать после “Страйка”. Я уже начала их писать, потому что я сумасшедший трудоголик. Книга, которую я планирую закончить первой, будет футуристической, но не космической одиссеей, извините. Определенно она будет связана с Землей», — написала Роулинг в своем микроблоге.