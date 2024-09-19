55-летняя звезда «Кинг Конга» снялась в пижаме без макияжа

Звезда фильма «Кинг-Конг» Наоми Уоттс показала, как в 55 лет выглядит без макияжа и фильтров. Актриса позировала в ванной в короткой пижаме и поделилась кадрами в личном блоге.
Подписчики знаменитости оценили ее смелость, оставив много комментариев под постом: «Вы так прекрасны», «Самая красивая женщина на планете», «Великолепна», «Вы так милы в этой пижаме», «О боже, как прекрасно вы выглядите», «Перестали стареть», «Навсегда красавица», «Какая прелесть», «Какая вы милая и очаровательная».
Артистка недавно запустила собственную линию продуктов для красоты и здоровья, которые помогают бороться с изменениями состояния кожи и организма в период менопаузы. Уоттс признавалась, что однажды ее предупредили о потере востребованности в Голливуде, если она «станет слишком старой». По мнению знаменитости, эйджизм стал глобальной проблемой, которую необходимо решать всеми силами. Звезда убеждена, что женщины не должны бояться возрастных изменений или стыдиться говорить о менопаузе.
Уоттс замужем за коллегой Билли Крудапом. Актеры начали встречаться в 2017 году, познакомившись на съемочной площадке сериала «Цыганка». Пара не афишировала помолвку и свадьбу, но папарацци удалось снять их с обручальными кольцами. Позже звезда призналась, что официально зарегистрировала отношения с Крудапом, и показала фото с торжества.
У актрисы двое детей от американского коллеги Лива Шрайбера, известного по ролям в фильмах «Сумерки», «Люди Икс: Начало. Росомаха». Их старшему сыну Александру Питу 17 лет, а младшему Сэмюэлю Каю 15 лет.
Ранее Наоми Уоттс снялась в бикини под душем.