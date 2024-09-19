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Звезда «Молодежки» осудил фанатов, не знающих его имени

Денис Никифоров заявил, что его раздражает, когда к нему обращаются по имени и отчеству его персонажа
Денис Никифоров
Денис Никифоров

Российский актер театра и кино Денис Никифоров, получивший особую популярность после съемок в сериале «Молодежка», заявил, что его раздражают поклонники, которые обращаются к нему по имени и отчеству его персонажа. Его слова приводит «Пятый канал».

«На самом деле, к этому привыкаешь. Говоришь: “Я не Сергей Петрович, я — Денис Евгеньевич”. Это вводит в ступор людей. Компьютеры вам в помощь и просторы интернета тоже. Но подходят зачастую, не зная, как зовут любимого артиста», — сказал он.

Актер признался, что подобное поведение его раздражает. По его мнению, если поклонник действительно любит актера, то он должен знать его имя и не отождествлять его с персонажем сериала или фильма.

При этом Никифоров отметил, что бороться с такими фанатами невозможно — все зависит от воспитания. Он добавил, что не осуждает коллег, которые в таких случаях отказываются делать фото с поклонниками.

Ранее звезда «Молодежки» Макар Запорожский вспомнил о съемках с Дженнифер Лоуренс.