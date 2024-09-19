Звезда «Молодежки» осудил фанатов, не знающих его имени

«На самом деле, к этому привыкаешь. Говоришь: “Я не Сергей Петрович, я — Денис Евгеньевич”. Это вводит в ступор людей. Компьютеры вам в помощь и просторы интернета тоже. Но подходят зачастую, не зная, как зовут любимого артиста», — сказал он.