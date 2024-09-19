Звезда «Кадетства» сравнил мужчин и женщин

Заслуженный артист России Георгий Мартиросян сравнил отношение к любви у мужчин и женщин. Об этом артист рассказал в интервью «Пятому каналу».
Звезда сериалов «Кадетство» и «Мажор» порассуждал на сложную тему, приведя в качестве примера фильм «Сцены из супружеской жизни».
«В любви не существует черного и белого. Первую серию рассказывает она: веришь абсолютно всему, что происходит. Вторую рассказывает он: понимаешь, что не верить невозможно. У каждого своя правда», — заявил Георгий.
Ранее звезда «Кадетства» заявил, что жена не ревнует его из-за откровенных съемок.