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Звезда «Кадетства» сравнил мужчин и женщин

Актер Георгий Мартиросян сравнил отношение к любви у мужчин и женщин
Георгий Мартиросян
Георгий МартиросянИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженный артист России Георгий Мартиросян сравнил отношение к любви у мужчин и женщин. Об этом артист рассказал в интервью «Пятому каналу».

Звезда сериалов «Кадетство» и «Мажор» порассуждал на сложную тему, приведя в качестве примера фильм «Сцены из супружеской жизни».

«В любви не существует черного и белого. Первую серию рассказывает она: веришь абсолютно всему, что происходит. Вторую рассказывает он: понимаешь, что не верить невозможно. У каждого своя правда», — заявил Георгий.

Ранее звезда «Кадетства» заявил, что жена не ревнует его из-за откровенных съемок.