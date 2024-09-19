Звезда фильмов Тарантино назвал себя жертвой жены и решил развестись

Мэдсен также заявил, что он расстался с женой еще в январе 2022 года, потому что, по его мнению, из-за «ее пренебрежения» и «пьянства» их сына не стало. Он добавил, что женщина втянула его в «жестокие, созависимые и токсичные отношения», которые закончились его арестом за домашнее насилие.