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Звезда фильмов Тарантино назвал себя жертвой жены и решил развестись

TMZ: Майкл Мэдсен подал на развод с женой

Американский актер Майкл Мэдсен сообщил, что разводится с женой ДеАнной Мэдсен. Об этом пишет TMZ.

По словам 66-летней звезды фильмов режиссера Квентина Тарантино, он являлся жертвой жестокого обращения со стороны супруги в течение многих лет. В качестве причины расторжения отношений в документах он указал «непримиримые разногласия».

Мэдсен также заявил, что он расстался с женой еще в январе 2022 года, потому что, по его мнению, из-за «ее пренебрежения» и «пьянства» их сына не стало. Он добавил, что женщина втянула его в «жестокие, созависимые и токсичные отношения», которые закончились его арестом за домашнее насилие.

Напомним, в августе актера арестовали за нанесение побоев жене.

Майкл Мэдсен с конца 1980-х снялся в нескольких десятках американских фильмов. В частности, он получил известность благодаря картинам Квентина Тарантино «Бешеные псы» и «Убить Билла».