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Стало известно, когда пройдет 47-й Московский международный кинофестиваль

Церемония открытия ММКФ 2019
Церемония открытия ММКФ 2019Источник: Алексей Молчановский

47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 17 по 24 апреля 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносмотра.

Основной площадкой традиционно станет киноцентр «Октябрь». Дату приема заявок организаторы объявят позже, отмечается в сообщении.

Московский международный кинофестиваль проводится с 1935 года в Москве. С 1999 года президентом ММКФ является Никита Михалков, с этого же года фестиваль проводится ежегодно. С 2022 года председателем отборочной комиссии является Иван Кудрявцев.

В 2024 году ММКФ проходил с 19 по 26 апреля. На нем показали более 30 мировых премьер, в то время как на предыдущем фестивале их было 26.

Гран-при основного конкурса 46-го Московского международного кинофестиваля завоевал художественный фильм «Стыд» режиссера Мигеля Сальгадо. Режиссер мексиканско-катарской ленты получил статуэтку «Золотой Святой Георгий» лично.

Исполнитель главной роли в картине Хуан Рамон Лопес получил награду как лучший актер. Также «Стыд» удостоили награды жюри российской кинокритики «за яркий пример профессионального взгляда на возрождение человеческого духа».