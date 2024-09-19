Внучка Алисы Фрейндлих опубликовала редкое фото с бабушкой и матерью

Внучка актрисы Алисы Фрейндлих показала на фото три поколения женщин в семье. Анна Мышинская поделилась в соцсетях редким фото с бабушкой и матерью, снятым во время семейного отдыха на море.
«Утро в нашей деревне», — написала продюсер.
Звезда советского кинематографа трижды была замужем. От второго супруга, театрального режиссера и актера Игоря Владимирова, Фрейндлих родила дочь Варвару. Она пошла по стопам родителей и стала артисткой. У Владимировой в браке с политиком Сергеем Тарасовым появились двое детей: сын Никита и дочь Анна.
Внучка звезды «Служебного романа» в 2017 году вышла замуж за актера Алексея Мышинского. Влюбленные приняли решение пожениться за пару лет до официального бракосочетания, они хотели сами накопить на свадьбу, а потому откладывали торжество и церемонию. Фрейндлих говорила журналистам, что довольна выбором Анны и считает ее супруга достойным человеком. У пары двое детей: дочь София и сын Юрий. Продюсер отмечала, что бабушка помогает воспитывать своих правнуков и нянчится с ними, чтобы дать ей возможность отдохнуть.