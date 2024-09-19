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Американскую актрису высмеяли за образ Татьяны Булановой на обложке глянца

Флоренс Пью стала героиней нового выпуска британского Vogue
Флоренс Пью на обложке Vogue (фото: соцсети)
Флоренс Пью на обложке Vogue (фото: соцсети)

Американская актриса Флоренс Пью стала лицом нового выпуска британского Vogue. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Флоренс Пью позировала в черном платье с глубоким декольте и прозрачном лифчике. Образ дополнил объемный клатч и лодочки на каблуках. На другом фото она позировала в золотом платье на тонких бретелях. Однако поклонники не оценили наряд актрисы и заявили, что он ее состарил. Российские пользователи соцсетей сравнили актрису с Татьяной Булановой.

В прошлом году Пью сыграла Джин Тэтлок в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана. У киногероини были отношения с главным героем Киллиана Мерфи до и во время его брака с Кэтрин «Китти» Оппенгеймер, которую сыграла Эмили Блант.

Ранее сообщалось, что камера на съемках «Оппенгеймера» сломалась во время сцены с Пью и Мерфи. Несмотря на казус, актриса похвалила всю производственную команду Нолана, сказав, что «каждый человек на съемочной площадке был настолько хорошо осведомлен и был настолько готов снять такой фильм, что скучных моментов не было.