Американскую актрису высмеяли за образ Татьяны Булановой на обложке глянца

Ранее сообщалось, что камера на съемках «Оппенгеймера» сломалась во время сцены с Пью и Мерфи. Несмотря на казус, актриса похвалила всю производственную команду Нолана, сказав, что «каждый человек на съемочной площадке был настолько хорошо осведомлен и был настолько готов снять такой фильм, что скучных моментов не было.