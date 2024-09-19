Анджелину Джоли заподозрили в романе с несвободным мужчиной

Тем не менее, у рэпера есть девушка, продюсер Шанель Ньюмен, с которой он живет почти шесть лет. Однако Ньюмен пока не комментирует ситуацию. Отметим, Джоли уже не раз была замешана в романах с чужими партнерами. Именно она стала виновницей распада союза Брэда Питта и Дженнифер Энистон.