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Анджелину Джоли заподозрили в романе с несвободным мужчиной

Сообщается, что актриса уже представила нового избранника своим детям

Анджелина Джоли утверждает, что сосредоточена на материнстве и не интересуется личной жизнью, однако, по данным инсайдеров, она встречается с 40-летним рэпером Akala (Кингсли Маклейном Дейли). Об этом сообщило издание In Touch.

Анджелина Джоли и Akala
Анджелина Джоли и AkalaИсточник: Legion-Media.ru

Их отношения развиваются стремительно: они познакомились весной 2023 года на фестивале на Ямайке и уже были замечены вместе на романтическом ужине в Венеции. Более того, Джоли представила Акалу своим детям.

Тем не менее, у рэпера есть девушка, продюсер Шанель Ньюмен, с которой он живет почти шесть лет. Однако Ньюмен пока не комментирует ситуацию. Отметим, Джоли уже не раз была замешана в романах с чужими партнерами. Именно она стала виновницей распада союза Брэда Питта и Дженнифер Энистон.