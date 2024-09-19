50-летняя Кейт Бекинсейл вышла в свет в смелом образе

50-летняя знаменитость посетила вечеринку, посвященную завершению Лондонской недели моды. Уличные фотографы запечатлели звезду, которая надела черные сетчатые колготки, белый топ с аппликацией и оверсайз-пиджак, закрывающий бедра. При этом актриса отказалась от штанов. Ее образ завершили массивные лаковые ботфорты на платформе.