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50-летняя Кейт Бекинсейл вышла в свет в смелом образе

Актриса прошлась по улице в колготках в сетку и в пиджаке

Британская актриса Кейт Бекинсейл прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на сайте Daily Mail.

50-летняя знаменитость посетила вечеринку, посвященную завершению Лондонской недели моды. Уличные фотографы запечатлели звезду, которая надела черные сетчатые колготки, белый топ с аппликацией и оверсайз-пиджак, закрывающий бедра. При этом актриса отказалась от штанов. Ее образ завершили массивные лаковые ботфорты на платформе.

В качестве аксессуаров Бекинсейл выбрала необычный головной убор и белую сумку среднего размера. Кроме того, она сделала высокий хвост и макияж в нейтральных оттенках.

В июле Кейт Бекинсейл вышла в свет в наряде с декольте до пупка. Знаменитость появилась на публике в кутюрном платье бренда Stephen Rollan.