Хабенский ответил на новость о своей госпитализации

Ранее СМИ сообщили, что Хабенский попал в больницу в состоянии средней тяжести. Telegram-канал Mash заявлял, что артисту якобы диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Сообщалось, что причиной недуга стало ревматическое поражение, которое влияет на сердечно-сосудистую систему и суставы. Также, заявлял канал, медики провели Хабенскому несколько исследований, чтобы исключить остеопороз.