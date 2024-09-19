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Хабенский ответил на новость о своей госпитализации

Актер сравнил с фантазиями информацию о госпитализации
Константин Хабенский
Константин ХабенскийИсточник: PersonaStars

Актер Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации, заявив, что с ним все в порядке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Удачи вам в фантазиях», — прокомментировал появившиеся слухи артист.

Ранее СМИ сообщили, что Хабенский попал в больницу в состоянии средней тяжести. Telegram-канал Mash заявлял, что артисту якобы диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Сообщалось, что причиной недуга стало ревматическое поражение, которое влияет на сердечно-сосудистую систему и суставы. Также, заявлял канал, медики провели Хабенскому несколько исследований, чтобы исключить остеопороз.

Ранее Хабенский вспомнил, как ему отказали в роли после проб.