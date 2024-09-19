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Из пионера в пенсионера: 7 актеров, которых «состарили» ради роли

Ради ролей в кино звездам порой приходится меняться до неузнаваемости. Рассказываем о семи ярких перевоплощениях артистов в стариков
Сигурни Уивер из фильма «Белоснежка: Страшная сказка»
«Белоснежка: Страшная сказка»Источник: Rex / Fotodom.ru

В производстве кино задействованы настоящие волшебники. К такому выводу приходишь, когда смотришь на чудесное перевоплощение в кадре. В числе кудесников — и мастера по гриму. Покажем вам самые яркие образы.

1. Брэд Питт, «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Брэд Питт в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Бред Питт Бенджамин БаттонИсточник: Legion-Media.ru

За роль уникума, который родился сразу 80-летним, Брэд Питт получил номинацию на «Оскар». Зато высокую награду фильму принес именно грим. В кресле гримера Питту приходилось сидеть часами, наблюдая, как его красивое лицо превращается в печеное яблоко: на звезду ежедневно надевали силиконовую маску. Сейчас Брэду 60, и поклонники подозревают, что он и есть Бенджамин Баттон — так молодо выглядит Питт. 

2. Джим Керри, «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Джим Керри в фильме «Лемони Сникет: 33 несчастья»
Джим Керри

Артист, в свое время получивший прозвище Резиновое лицо, к маскам имеет прямое отношение — достаточно вспомнить комедию «Маска», где он превращается в зеленолицего трикстера. Примерить другой зловещий образ Джиму Керри удалось в фэнтези «Лемони Сникет: 33 несчастья». Там он злобный граф-старик по имени Олаф, хотя актеру на момент съемок было чуть больше 40 лет. Добавим, что морщинами Керри «оброс» и чуть раньше — в рождественской сказке «Гринч — похититель рождества». 

3. Мила Йовович, «Обитель зла: Последняя глава»

Мила Йовович в фильме «Обитель зла: Последняя глава»
Мила Йовович «Обитель зла: Последняя глава»

Для съемки в последней части зомби-боевика «Обитель зла: Последняя глава» Милу Йовович состарили на 46 лет. Чтобы воплотить образ 85-летней Элис, актрисе пришлось ежедневно тратить на грим по четыре часа. «Зато никакого макияжа!» — шутила звезда на камеру, показывая процесс своим поклонникам. Радикально изменившуюся артистку выдавал только ее фирменный живой взгляд. 

4. Гари Олдман, «Дракула»

Гари Олдман в фильме «Дракула»
Гари Олдман ДракулаИсточник: Legion-Media.ru

Главный злодей Голливуда и обладатель говорящей фамилии Гари Олдман блестяще справился с ролью Влада Дракулы. В образ вампира помогли войти художники-гримеры: они искусно «изуродовали» Олдмана, которому тогда было всего 34 года. Перевоплощение в кровопийцу оценили не только зрители: фильм взял три «Оскара», в том числе за лучший грим. 

5. Вайнона Райдер, «Эдвард руки-ножницы»

Вайнона Райдер в фильме «Эдвард руки-ножницы»
Вайнона Райдер

Сыгравшая с Олдманом Вайнона Райдер тоже старела на экране. Эксперимент произошел в 1990 году во время съемок драмы Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы». Перед художниками стояла непростая задача: ведь актрисе было всего 18 лет. Понадобилось несколько слоев грима, чтобы из подростка сделать бабушку. Работу оценили и номинировали на «Оскар», но некоторым зрителям показалось, что Вайнона  все-таки не выглядела как престарелая дама — блеск юных глаз было не скрыть. 

6. Сигурни Уивер, «Белоснежка: Страшная сказка»

Сигурни Уивер в фильме «Белоснежка: Страшная сказка»
Сигурни Уивер БелоснежкаИсточник: Legion-Media.ru

Коллега Вайноны Райдер по фильму «Чужой 4: Воскрешение» перевоплощалась в старушку в 90-е. И хотя на момент съемок Сигурни Уивер было уже далеко за 40, в фэнтези «Белоснежка: Страшная сказка» ее не только до невозможности состарили, но и сделали весьма отталкивающей. За роль злой мачехи и по совместительству ведьмы в леденящей душу истории актрису номинировали на «Эмми». 

7. Тильда Суинтон, «Отель «Гранд Будапешт»

Тильда Суинтон в фильме «Отель «Гранд Будапешт»
Тильда Суинтон, Отель БудапештИсточник: Legion-Media.ru

Актриса не раз перевоплощалась для роли в кино. Один из ее ярких образов — Мадам Д в комедии «Отель «Гранд Будапешт». Пусть персонаж Тильды Суинтон появляется в картине ненадолго, но врезается в память навсегда. Чтобы звезда походила на пожилую эксцентричную даму, ей по пять часов накладывали грим. Не меньше времени уходило, чтобы выйти из образа. Разница в возрасте между Суинтон и ее героиней составила 30 лет.