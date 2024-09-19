Актриса не раз перевоплощалась для роли в кино. Один из ее ярких образов — Мадам Д в комедии «Отель «Гранд Будапешт». Пусть персонаж Тильды Суинтон появляется в картине ненадолго, но врезается в память навсегда. Чтобы звезда походила на пожилую эксцентричную даму, ей по пять часов накладывали грим. Не меньше времени уходило, чтобы выйти из образа. Разница в возрасте между Суинтон и ее героиней составила 30 лет.