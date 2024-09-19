Врачи запретили Ахеджаковой лежать

Врачи запретили 86-летней народной артистке России Лии Ахеджаковой лежать из-за воспаления седалищного нерва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, исключение можно делать только для сна. Отмечается, что недавно у Ахеджаковой появились сильные боли в спине, артистка жаловалась на то, что она не может двигаться, наклоняться, а также страдает от бессонницы.
Врачи назначили звезде советских фильмов курс терапии и рекомендовали придерживаться строгого распорядка дня — больше заниматься физическими нагрузками, ложиться и просыпаться в одно и то же время, спать только на комфортном матрасе в темной прохладной комнате.
Ранее был озвучен возможный гонорар Ахеджаковой за участие в спектакле за границей.