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Врачи запретили Ахеджаковой лежать

Как сообщает Mash, у актрисы воспален седалищный нерв
Лия Ахеджакова
Лия АхеджаковаИсточник: Legion-Media.ru

Врачи запретили 86-летней народной артистке России Лии Ахеджаковой лежать из-за воспаления седалищного нерва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исключение можно делать только для сна. Отмечается, что недавно у Ахеджаковой появились сильные боли в спине, артистка жаловалась на то, что она не может двигаться, наклоняться, а также страдает от бессонницы.

Врачи назначили звезде советских фильмов курс терапии и рекомендовали придерживаться строгого распорядка дня — больше заниматься физическими нагрузками, ложиться и просыпаться в одно и то же время, спать только на комфортном матрасе в темной прохладной комнате.

Ранее был озвучен возможный гонорар Ахеджаковой за участие в спектакле за границей.