Новая ИИ-модель обучится генерировать фильмы по «Джону Уику» и «Сумеркам»

В конце нулевых и начале 2010-х вышли «Иллюзия обмана» ($352 млн сборов), «Сумерки» (общие сборы — $3,3 млрд) и «Голодные игры» (общие сборы — также $3,3 млрд). В 2016-м компания за $4,4 млрд приобрела Starz Inc. — одну из крупнейших американских корпораций в сфере платного телевещания. Одной из последних крупных сделок Lionsgate стало приобретение в 2023 году активов Entertainment One у Hasbro (известна по франшизам My Little Pony, Dungeons&Dragons, «Монополия» и другим ) за $500 млн. В мае этого года Lionsgate Studios вышла на биржу NASDAQ.