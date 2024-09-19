Новая ИИ-модель обучится генерировать фильмы по «Джону Уику» и «Сумеркам»

Голливудская студия Lionsgate и компания Runway заключили партнерство для создания и обучения новой генеративной модели искусственного интеллекта на базе своих фильмов, сообщается на сайте стартапа.
Эта модель будет предназначаться для помощи режиссерам, кинематографистам и другим творческим специалистам для улучшения и дополнения их работы.
По словам вице-председателя Lionsgate Майкла Бернса, сделка позволит студии эффективно создавать контент с меньшими затратами, а технология станет «отличным инструментом для дополнения, улучшения и расширения текущих процессов». Он добавил, что некоторые режиссеры студии уже проявили интерес к использованию этой технологии на этапах подготовки к съемкам и постпродакшена.
Соучредитель и генеральный директор Runway Кристобаль Валенсуэла отметил, что цель компании — предложить режиссерам новые способы воплощения их идей и историй. «История искусства — это история технологий… У Lionsgate невероятная творческая команда и четкое видение того, как ИИ может помочь в их работе. Мы рады помочь воплотить их идеи в жизнь», — сказал Валенсуэла.
Пока неизвестно, как будут регламентированы отношения с творческими профсоюзами после заключения подобного соглашения, а также будут ли создатели прошлых фильмов получать отчисления за использование их проектов в качестве обучающего материала для ИИ-модели.
Как отмечает The Hollywood Reporter, возможность снижения затрат на производство могла стать определяющим фактором для Lionsgate при принятии решения о подписании договора. Студия, как напомнили в издании, известна своими более скромными бюджетами по сравнению с другими крупными студиями, делающими ставку на дорогие блокбастеры.
Lionsgate — независимая кинокомпания, основанная режиссером Робертом Олтменом («Военно-полевой госпиталь», «Нэшвилл», «Госфорд-парк») в 1997 году в Ванкувере, Канада. В 1981 году Олтмен продал компанию, в 1997-м ее приобрел Фрэнк Джустра и переименовал в Lions Gate Entertainment Corporation. На первых этапах ведения бизнеса в новой для себя сфере Джустра купил несколько небольших кинопродакшенов и дистрибьюторов. За первый год работы выручка кинокомпании составила только $42,2 млн при убытке $397 тыс.
Первым коммерческим успехом Lionsgate стал фильм «Американский психопат» с Кристианом Бэйлом. Далее студия выпустила «Богов и монстров» с Иэном Маккелленом (картина получила «Оскар» за лучший сценарий) и «Догму» с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном, представленную на Каннском фестивале.
В конце нулевых и начале 2010-х вышли «Иллюзия обмана» ($352 млн сборов), «Сумерки» (общие сборы — $3,3 млрд) и «Голодные игры» (общие сборы — также $3,3 млрд). В 2016-м компания за $4,4 млрд приобрела Starz Inc. — одну из крупнейших американских корпораций в сфере платного телевещания. Одной из последних крупных сделок Lionsgate стало приобретение в 2023 году активов Entertainment One у Hasbro (известна по франшизам My Little Pony, Dungeons&Dragons, «Монополия»
Всего в каталог студии входит около 20 тыс. фильмов и сериалов: помимо упомянутых, франшизы «Джон Уик», «Неудержимые», «Пила», «Достать ножи» и многие другие.
Использование искусственного интеллекта при создании фильмов и сериалов уже долгое время обсуждается в Голливуде. В июле 2023 года профсоюз SAG-AFTRA («Гильдия киноактеров — Американская федерация теле- и радиоведущих») объявил о забастовке, а до этого в течение месяца вел переговоры с AMPTP (Альянсом продюсеров кино и телевидения США), однако стороны тогда не смогли договориться. В гильдии требовали увеличить базовую ставку, которая сократилась из-за отказа студий выплачивать артистам пассивный доход от повторных трансляций. Часть требований была связана и с развитием ИИ. В профсоюзе пытались добиться ужесточения правил и мер безопасности от несанкционированного использования внешности, выступлений и голосов актеров.
Это была самая продолжительная забастовка голливудских актеров против ТВ- и кинокомпаний. Она продлилась 118 дней и завершилась 9 ноября.
На днях губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроекты, которые ограничивают использование искусственного интеллекта в киноиндустрии. Согласно этим документам, запрещается использовать голос или образ умершего человека в цифровых копиях без предварительного согласия его наследников, а также нельзя использовать цифровые копии артиста, если его интересы не представляет адвокат или профсоюз, а также нет конкретного описания предполагаемого использования цифровой копии. В SAG-AFTRA отметили, что этот законопроект стал первым в своем роде в США.