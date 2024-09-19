Новая ИИ-модель обучится генерировать фильмы по «Джону Уику» и «Сумеркам»

Использование искусственного интеллекта при создании фильмов и сериалов уже долгое время обсуждается в Голливуде. В июле 2023 года профсоюз SAG-AFTRA («Гильдия киноактеров — Американская федерация теле- и радиоведущих») объявил о забастовке, а до этого в течение месяца вел переговоры с AMPTP (Альянсом продюсеров кино и телевидения США), однако стороны тогда не смогли договориться. В гильдии требовали увеличить базовую ставку, которая сократилась из-за отказа студий выплачивать артистам пассивный доход от повторных трансляций. Часть требований была связана и с развитием ИИ. В профсоюзе пытались добиться ужесточения правил и мер безопасности от несанкционированного использования внешности, выступлений и голосов актеров.