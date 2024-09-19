Харви Вайнштейн не признал себя виновным по новому обвинению

В 2020 году продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения. Позже суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании. В апреле 2024 года суд отменил приговор суда Нью-Йорка, при этом продюсер продолжает отбывать срок по второму обвинению.