Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Харви Вайнштейн не признал себя виновным по новому обвинению

Подробности новых обвинений на текущий момент неизвестны
Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Legion-Media.ru

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн не признал свою вину по новому обвинению в сексуальном преступлении. Об этом сообщает газета The Guardian.

Подробности новых обвинений на текущий момент неизвестны. Однако издание отметило, что продюсера подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности.

13 сентября газета The New York Times сообщила, что Вайнштейну выдвинули новые обвинения. Суд назначил слушание на 18 сентября.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

В 2020 году продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения. Позже суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании. В апреле 2024 года суд отменил приговор суда Нью-Йорка, при этом продюсер продолжает отбывать срок по второму обвинению.