О чем фильм «Граф Монте-Кристо»
Молодой марсельский моряк Эдмон Дантес (Пьер Нинэ) во время шторма бросается в бушующую стихию, чтобы спасти женщину. Этот безрассудный поступок вызывает гнев капитана Данглара, но владелец судоходной компании неожиданно принимает сторону благородного Эдмона. Данглар уволен, а место капитана теперь займет Дантес. Юноша счастлив — теперь он сможет нормально зарабатывать и жениться на любимой девушке Мерседес (Анаис Демустье), дочери богатых аристократов и кузине его лучшего друга, молодого офицера Фернана.
На вершине счастья и пороге успеха новоиспеченный капитан ведет Мерседес к алтарю, когда в храм врывается полиция и арестовывает Эдмона. По ложному доносу он оказывается на долгие годы заключен в тюремный замок Иф. Но знакомство с аббатом Фариа открывает ему тайну сокровищ тамплиеров, и после побега Дантес под именем графа Монте-Кристо становится на путь хитроумной мести доносчикам и предателям. Которые за эти годы добились значительных успехов и процветают в Париже.
Зачем смотреть
«Граф Монте-Кристо» — один из двух самых знаменитых романов Александра Дюма, вершина авантюрно-романтической литературы позапрошлого века наряду с «Тремя мушкетерами». Поэтому весьма логично, что за его современную экранизацию взялись сценаристы недавней французской дилогии о мушкетерах Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт.
«Монте-Кристо» начали экранизировать практически со времен возникновения кинематографа. Всего существует порядка двадцати картин разных стран, включая японское аниме и советскую ленту с Виктором Авиловым. Впрочем, даже классическому французскому фильму с Жаном Маре не удалось передать всю магию романа Дюма.
Новая лента с молодыми французскими актерами идет по пути исторического костюмного кино, снятого дорого, красиво и, по возможности, близко к тексту. Хотя многие персонажи зачастую имеют несколько иные профессии и социальный статус. К примеру, бухгалтер стал капитаном, портной — матросом, множество персонажей и сюжетных линий пропущено или видоизменено (иначе, очевидно, и не уместить огромный роман даже в трехчасовом фильме).
Но основной сюжет изложен подробно и близко по смыслу, интрига сохраняется на протяжении всей картины и не даст зрителю заскучать. Эстетика картины в духе костюмных драм Джо Райта сочетается с почти сказочным величественным Парижем, как в «Призраке оперы» Шумахера, — так что пиршество для глаз гарантировано.
Почему можно не смотреть
Однако задача пересказать роман Дюма за три часа скорее не удалась — слишком много пришлось сократить или пустить скороговоркой. В результате фильм напоминает сильно порезанный в большой полный метр стриминговый исторический сериал. И, пожалуй, имело бы смысл идти по такому пути. Тем более что сериалы прошлого века с Жаком Вебером и Жераром Депардье были весьма неплохи.