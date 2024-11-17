На вершине счастья и пороге успеха новоиспеченный капитан ведет Мерседес к алтарю, когда в храм врывается полиция и арестовывает Эдмона. По ложному доносу он оказывается на долгие годы заключен в тюремный замок Иф. Но знакомство с аббатом Фариа открывает ему тайну сокровищ тамплиеров, и после побега Дантес под именем графа Монте-Кристо становится на путь хитроумной мести доносчикам и предателям. Которые за эти годы добились значительных успехов и процветают в Париже.