50-летняя Ева Мендес снялась в откровенном платье

Американская актриса Ева Мендес снялась в откровенном наряде для новой экологичной коллекции бренда Stella McCartney. Кадры она опубликовала в соцсети.
50-летняя звезда фильма «Двойной форсаж» позировала на размещенных фото в черном мини-платье. Предмет гардероба отличался пышным шлейфом, отсутствием бретелей и приподнимающим грудь корсетом с глубоким вырезом.
Также знаменитость надела прозрачные колготки, распустила волосы и нанесла макияж в коричневой гамме.
Ранее Ева Мендес объяснила, почему не собирается возвращаться в кино.